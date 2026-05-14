Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación ilegalFrenan la expulsión de un marroquíMisterioso coche sepultadoLluvia en CastellónMujer fugada hospitalChiringuito La LlosaPrograma fiestas Vila-real
instagramlinkedin

CASA REAL

Margarita de Dinamarca, ingresada de urgencia a los 86 años por una angina de pecho

La madre del rey Federico X permanecerá ingresada durante el fin de semana en Copenhague para someterse a nuevas pruebas médicas

Margarita de DinamarcaI, en una imagen de una visita a Múnich en noviembre de 2021.

Margarita de DinamarcaI, en una imagen de una visita a Múnich en noviembre de 2021. / Sven Hoppe/dpa / Europa Press

Laura Estirado

Barcelona

La reina Margarita II de Dinamarca ha sido hospitalizada este jueves, 14 de mayo, en el Rigshospitalet de Copenhague, el principal hospital de la capital danesa, tras sufrir un dolor en el pecho. La casa real danesa ha informado de que la exsoberana, de 86 años, fue ingresada por una angina de pecho y permanecerá bajo observación durante el fin de semana.

Según el comunicado difundido por la corte, Margarita se encuentra "cansada, pero con buen ánimo". Los médicos han decidido que continúe ingresada para realizarle exámenes adicionales y controlar su evolución en las próximas horas.

La noticia ha generado preocupación en Dinamarca y entre las casas reales europeas, ya que Margarita II sigue siendo una figura muy querida y respetada pese a haber dejado el trono. La reina abdicó en enero de 2024 en favor de su hijo mayor, el actual rey Federico X, después de más de medio siglo de reinado.

Popular y longeva

Margarita II reinó durante 52 años y se convirtió en una de las monarcas más longevas y populares de Europa. Durante décadas fue considerada un símbolo de estabilidad para Dinamarca, además de una figura clave en la modernización de la monarquía danesa.

En los últimos años, la salud de la reina emérita ya había obligado a modificar su agenda. En 2023 fue sometida a una importante operación de espalda, una intervención que ella misma reconoció posteriormente como uno de los factores que la llevó a replantearse su futuro institucional. Hasta entonces, siempre había defendido públicamente que no abdicaría.

Noticias relacionadas

La casa real danesa ha señalado que comunicará nuevas actualizaciones cuando haya más información sobre el estado de salud de la madre del rey Federico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
  2. Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  3. El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
  4. Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
  5. ¿Quién es el castellonense con más seguidores en redes? El ranking de los 20 influencers que arrasan en 2026
  6. Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
  7. Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva
  8. La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa

Ballerini se lleva la sexta etapa del Giro en un esprint accidentado

Ballerini se lleva la sexta etapa del Giro en un esprint accidentado

El PSPV de Castelló trasladará al ayuntamiento las reivindicaciones de UGT y denuncia la “obsesión privatizadora” de Carrasco

El PSPV de Castelló trasladará al ayuntamiento las reivindicaciones de UGT y denuncia la “obsesión privatizadora” de Carrasco

Feijóo hará campaña este jueves en Jaén y el viernes cerrará en Almería tras recorrer las ocho provincias andaluzas

Feijóo hará campaña este jueves en Jaén y el viernes cerrará en Almería tras recorrer las ocho provincias andaluzas

D. Pascual Lleó Rovira

D. Pascual Lleó Rovira

D. Pedro Gimenez Pérez

D. Pedro Gimenez Pérez

El misterioso coche sepultado por una piedra gigante que ha aparecido en mitad de una calle de Burriana

El misterioso coche sepultado por una piedra gigante que ha aparecido en mitad de una calle de Burriana

Otro intento por 'sacar del pozo' al comercio de proximidad de Castelló: esta vez de la mano del Consejo de Cámaras Oficiales de la Comunitat Valenciana

Otro intento por 'sacar del pozo' al comercio de proximidad de Castelló: esta vez de la mano del Consejo de Cámaras Oficiales de la Comunitat Valenciana
Tracking Pixel Contents