Colas kilométricas en Ikea para hacerse con la nueva lámpara versátil y funcional por menos de 40 euros
La cadena sueca de muebles y decoración triunfa con su última colección, ofreciendo soluciones prácticas y estéticas para el hogar
Con la llegada de la temporada de renovación del hogar, muchos buscan dar un toque moderno y funcional a sus espacios. IKEA lo sabe, y su lámpara de la nueva colección IKEA PS 2026 está captando toda la atención de quienes quieren combinar diseño y practicidad.
Este modelo se ha convertido en tendencia por su estilo moderno y su capacidad de ajustarse a distintas necesidades de iluminación.
La lámpara tiene un diseño contemporáneo en color tres colores: amarillo, azul y rojo oscuro, con luz indirecta que aporta calidez y crea un ambiente acogedor.
Su punto fuerte es la multifuncionalidad: se puede girar y doblar para dirigir la luz hacia el techo, las paredes o como luz de lectura, adaptándose a cualquier situación. Además, su estructura robusta garantiza estabilidad, mientras que su estética moderna encaja fácilmente en salones, dormitorios o despachos. Otro de sus puntos fuertes es el precio: 39.99 euros.
Los usuarios destacan su practicidad y versatilidad. “Es ajustable y queda genial en cualquier rincón de la casa”, comentan algunos compradores en redes sociales. El modelo se llama oficialmente IKEA PS 2026 lámpara de luz indirecta y está pensada para quienes buscan diseño y funcionalidad en un solo producto.
Es tan grande el furor por esta lámpara que hay personas revendiendo el producto en páginas de ventas de segunda mano por más de 100 euros.
IKEA es una cadena sueca de muebles y decoración reconocida internacionalmente por ofrecer soluciones modernas, accesibles y prácticas para el hogar. Con productos como la PS 2026, sigue consolidando su reputación de combinar estilo y utilidad, adaptándose a las necesidades de los hogares contemporáneos.
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