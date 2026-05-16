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Brote vírico

Última hora del brote de hantavirus, en directo | El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintómatico"

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus

El Hospital Gómez Ulla.

El Hospital Gómez Ulla. / ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

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