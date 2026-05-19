DEL 6 AL 12 DE JUNIO
Más de 250.000 personas se han inscrito ya para participar en el Misa del Papa León XIV en Madrid
Los organizadores del viaje apostólico han apuntado la "gran expectación" generada por el Santo Padre
Madrid
Más de 250.000 personas se han inscrito ya para participar en la Santa Misa del Corpus Christi que celebrará el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles el Papa León XIV durante su próxima visita a España, tal y como ha informado Rafael Rubio, coordinador de comunicación nacional del Viaje apostólico, en una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal donde ha destcado la "gran expectación" que ha generado el viaje.
De igual forma, ya hay 160.000 inscritos para participar en la vigilia del sábado por la tarde en la Plaza de Lima, otras 36.000 personas para la misa de Gran Canaria y 25.000 en la de Tenerife.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Sacó un 9,26 en Medicina y pudo elegir cualquier hospital de España: por qué Àngela ha decidido quedarse en Castellón
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- El ginecólogo atacado por un tiburón en su luna de miel con una castellonense rompe su silencio: 'Ganas de volver a levantarse
- Una plaza única en la provincia de Castellón cumple 75 años y estrena voz
- La cabalgata de las fiestas vuelve a iluminar la noche de Vila-real 17 años después
- Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
- Un juvenil de Castellón marca 20 goles en un partido que acaba 30-2: “Preguntamos si querían acabar antes, me sentía mal”