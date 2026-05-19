Colas kilométricas en Lidl para hacerse con las sandalias tipo Skechers resistentes y cómodas
Estas sandalias deportivas de Lidl cuentan con materiales resistentes y una suela de TPR para mejorar la tracción y evitar resbalones
Con la llegada del calor y los días soleados, encontrar un calzado cómodo, fresco y ligero se convierte en una necesidad para el día a día. Para quienes buscan una opción práctica y versátil, Lidl incorpora a su catálogo las sandalias de trekking Crivit, disponibles por 11,99 euros en tiendas a partir de hoy 18 de mayo.
Se trata de un modelo pensado para adaptarse a diferentes planes, desde un paseo tranquilo hasta una ruta por la montaña. Por eso, estas sandalias de senderismo pueden convertirse en una opción muy útil para quienes quieren un calzado cómodo sin renunciar a la sujeción.
Las sandalias deportivas de Crivit están diseñadas para ofrecer buen agarre y estabilidad, especialmente en terrenos irregulares. Están fabricadas con materiales resistentes y cuentan con una suela de TPR, que ayuda a mejorar la tracción y a reducir el riesgo de resbalones en cada pisada.
Otro de sus puntos fuertes son las tiras acolchadas con cierre de velcro ajustable, que permiten adaptar la sandalia a la forma del pie. De esta manera, el pie queda bien sujeto y se gana comodidad incluso después de varias horas de uso.
Estas sandalias de Lidl están disponibles tanto en la web oficial como en tiendas desde el hoy lunes 18 de mayo. Se pueden encontrar en color gris o negro y en tallas que van desde la 37 hasta la 41.
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