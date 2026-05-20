Luces, flores, museos, buses vinilados y misa en Cibeles: Madrid se engalana para recibir al Papa

Quedan 18 días para el aterrizaje del Papa León XIV en Madrid, que estará en la capital del 6 al 9 de junio, y el Ayuntamiento quiere que la ciudad entre esos días por los ojos: fuentes iluminadas, autobuses vinilados, flores blancas y amarillas, banderolas en las calles y una imagen oficial diseñada con los colores del Vaticano y que el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha dado a conocer este martes.

Madrid se prepara, en definitiva, para ejercer de capital de acogida. Y lo hará con Cibeles como gran escenario. Allí tendrá lugar la misa multitudinaria del domingo 7, con el Palacio de Cibeles convertido en fondo ceremonial y con una imagen concebida precisamente a partir de su fachada. El diseño muestra al Papa en tonos blancos sobre fondo amarillo, una combinación que toma como referencia la bandera vaticana y que el Consistorio pondrá a disposición de los ciudadanos en distintos formatos, incluso como fondo de pantalla para el móvil.

Banderola con la imagen diseñada para la visita del Papa a Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

El despliegue no se limitará al centro. El Ayuntamiento desplegará lonas en 14 puntos de la M-30 y entradas a Madrid, instalará 1.600 banderolas en calles céntricas y llevará la imagen de León XIV a marquesinas, mupis, pantallas y balcones. También 30 autobuses de la EMT circularán vinilados con la campaña papal, mientras las pantallas interiores difundirán información práctica para los usuarios. Ni tampoco al día: cuando caiga el sol, las fuentes de Cibeles y Neptuno, la glorieta de Bilbao, el Palacio de Cibeles y la Puerta de Alcalá se iluminarán con los colores del Vaticano.

Además del engalanado, el Consistorio ha diseñado la ruta ‘Madrid sacro’, un recorrido por 14 iglesias y monasterios con especial valor histórico y artístico. Estará disponible en español, inglés, francés y portugués e incluirá enclaves como las Descalzas Reales, la Encarnación, la Colegiata de San Isidro, San Antonio de los Alemanes, San Jerónimo el Real, la Basílica Pontificia de San Miguel, Nuestra Señora de Guadalupe, la Catedral de la Almudena, San Plácido, San Antonio de la Florida y la Basílica de Nuestra Señora de Atocha.

Un autobús de la EMT vinilado con la imagen de León XIV. / Ayuntamiento de Madrid

También en clave turística, el Ayuntamiento reforzará la atención al visitante con un mostrador especial en Barajas, una edición específica de la Madrid City Card y un espacio web en esmadrid.com con información práctica sobre la visita. En el paseo de Recoletos, además, se instalará una exposición fotográfica dedicada a las visitas anteriores de Juan Pablo II y Benedicto XVI a Madrid. Asimismo, durante la noche del 6 al 7 de junio, la ciudad celebrará la llamada Noche en Blanco y Amarillo con hasta15 museos abiertos en horario ampliado y entrada gratuita.

La huella de la visita se extenderá también por parques, plazas y jardines. El despliegue incluye la instalación de composiciones florales con letras gigantes formando el nombre de León XIV en espacios como la plaza de Oriente, la plaza de España, los jardines de Sabatini y el Retiro. A ello se sumará la plantación de alrededor de 100.000 ejemplares de flores blancas y amarillas repartidas por enclaves de ocho distritos; mientras que la Casa de Campo acogerá una bandera gigante visible desde el aire, también con estos mismos colores.

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El dispositivo tendrá también una cara menos visible, pero totalmente imprescindible: limpieza, residuos y movilidad. El Ayuntamiento instalará más de 1.200 contenedores de reciclaje en las zonas afectadas por los principales eventos, la plaza de Lima, Cibeles y el estadio Santiago Bernabéu, y reforzará la limpieza en Centro, Chamberí, Tetuán, Chamartín, Salamanca, Retiro y Arganzuela.