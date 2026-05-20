Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero imputadoHuelga educativaMuerte mujer BurrianaDani Mateo verano CastellónCierre Massimo DuttiPrograma fiestas Vila-real hoyPrograma Santa Quitèria martesTráfico endurece la ITV
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros

Una oferta irrepetible

Vídeo: Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pijama

Vídeo: Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pijama

PI Studio

Benito Domínguez

Si quieres dejar tus suelos como nuevos no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, el innovador set de limpieza que solo te costará 27,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de set de limpieza Vileda Easy Wring and Clean, que consiste en una fregona Easy Wring con mango telescópico de 3 piezas y dos recambios incluidos, y cubo con escurridor de potencia.

Set de limpieza.

Set de limpieza. / Lidl

Elimina el 99% de las bacterias con agua. Elimina E. coli y S. aureus de suelos de madera dura y baldosas de cerámica; probado por un laboratorio independiente de terceros; además, gracias a la fuerza de rotación al escurrir, la suciedad y el agua son lanzadas al cubo.

Con este set de limpieza ahorras tiempo y proteges manos y espalda; además, la humedad óptima de la fregona se puede determinar individualmente.

Se puede usar en cualquier tipo de suelo, incluso en parqué y laminado; y el cabezal de microfibra lavable de la fregona es muy absorbente y elimina sin esfuerzo la suciedad grasa para obtener resultados de limpieza perfectos y sin rayas.

Asimismo, con el cabezal triangular de la fregona se limpia sin esfuerzo incluso en esquinas y bordes.

Noticias relacionadas y más

Descuento

Este set de limpieza tenía un precio de 62,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 55 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 27,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  2. Sacó un 9,26 en Medicina y pudo elegir cualquier hospital de España: por qué Àngela ha decidido quedarse en Castellón
  3. Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
  4. El ginecólogo atacado por un tiburón en su luna de miel con una castellonense rompe su silencio: 'Ganas de volver a levantarse
  5. El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
  6. Una plaza única en la provincia de Castellón cumple 75 años y estrena voz
  7. La cabalgata de las fiestas vuelve a iluminar la noche de Vila-real 17 años después
  8. Vila-real celebra la Nit de la Xulla: Búscate en las imágenes de la noche más especial de las fiestas de Sant Pasqual

Les Useres brindarà aquest cap de setmana amb la dotzena Fira del Vi

Les Useres brindarà aquest cap de setmana amb la dotzena Fira del Vi

La asignatura pendiente de Castelló con el coche eléctrico

La asignatura pendiente de Castelló con el coche eléctrico

Informe | ¿Qué jugadores del CD Castellón han jugado Mundiales?

Informe | ¿Qué jugadores del CD Castellón han jugado Mundiales?

Villarreal CF | Parejo y Griezmann, dos leyendas de LaLiga ante una última función en La Cerámica

Villarreal CF | Parejo y Griezmann, dos leyendas de LaLiga ante una última función en La Cerámica

La transición precisa integrar la energía en un sistema estable, flexible y viable

La transición precisa integrar la energía en un sistema estable, flexible y viable

Programa de Santa Quitèria del 20 de mayo: todos los actos y conciertos del miércoles

Programa de Santa Quitèria del 20 de mayo: todos los actos y conciertos del miércoles

A juicio por agresión sexual una menor en Castellón: La amenazaba con ir a un orfanato si contaba lo que hacían

A juicio por agresión sexual una menor en Castellón: La amenazaba con ir a un orfanato si contaba lo que hacían
Tracking Pixel Contents