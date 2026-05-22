Los 13 españoles aislados en el Gómez Ulla podrán guardar cuarentena en sus casas a partir del 7 de junio

La Comisión de Salud Pública, que reúne al Gobierno y las autonomías, ha actualizado el protocolo de seguimiento de las personas expuestas al brote de hantavirus en el crucero 'MH Hondius', que atracó en Tenerife el 9 de mayo. La actualización permite que las personas en aislamiento que hayan permanecido asintomáticas y con resultados negativos en PCR puedan continuar la cuarentena en sus domicilios cuando se cumplan 28 días desde el inicio del confinamiento, que fue el 10 de mayo, es decir, a partir del 7 de junio. El aislamiento se alargará hasta completar el periodo máximo de incubación del virus, que es de 42 días.

Estas medidas se aplicarán a los 13 españoles aislados en el hospital Gómez Ulla y que han dado negativo, si continúan asintomáticos y a las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante por haber tenido contacto con una de las fallecidas. En su caso, los 28 días desde que compartieron un vuelo con la esposa del paciente cero, el 25 de abril, se cumplen este sábado, 23 de mayo. En cambio, el protocolo no se aplicará al español que ha dado positivo, pese a que tuvo síntomas leves y ya han remitido completamente, según ha explicado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García. Por el momento, este paciente seguirá ingresado en la Unidad de Alto Aislamiento del Gómez Ulla.

El protocolo señala que la cuarentena domiciliaria solo podrá realizarse cuando la vivienda del contacto "reúna las condiciones adecuadas para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria". Entre los requisitos establecidos se incluye disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, baño propio, así como garantizar comunicación permanente con las autoridades sanitarias mediante teléfono o internet.

Recursos alternativos

El acuerdo contempla que en aquellos casos en los que las condiciones del domicilio o del entorno familiar no permitan asegurar estas medidas, las autoridades de Salud Pública de las comunidades autónomas deberán habilitar recursos alternativos para garantizar una cuarentena segura.

La revisión incorpora, además, cómo debe hacerse el traslado desde el hospital hasta el domicilio. El protocolo establece que el desplazamiento se haga en un transporte sanitario convencional, evitando en todo momento el uso de transporte público. Durante el trayecto, tanto la persona en seguimiento como el conductor deberán utilizar mascarilla FFP2 y realizar higiene de manos antes y después del desplazamiento. Además, el conductor permanecerá separado físicamente de la persona trasladada y se evitarán paradas innecesarias durante el recorrido.

Dos controles diarios

Por otro lado, las comunidades serán las responsables del seguimiento de las personas que continúen la cuarentena en su domicilio. Deberán realizar dos controles diarios de temperatura y notificar inmediatamente cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia.

Asimismo, el protocolo establece medidas de prevención e higiene tanto para las personas en seguimiento como para sus convivientes, incluyendo el uso de mascarilla en espacios compartidos, limitación de visitas, distancia interpersonal y pautas específicas de limpieza y gestión de residuos. Mientras las personas permanezcan asintomáticas durante el seguimiento domiciliario, no será necesario realizar PCRs de seguimiento adicionales.