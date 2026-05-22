Alerta por noches tropicales y calor extremo: Las zonas que sufrirán el verano más duro según las cabañuelas de Jorge Rey

España mira ya de reojo al verano y Jorge Rey ha lanzado una previsión que no pasa desapercibida. El joven burgalés, conocido por anticipar el temporal Filomena mediante el método tradicional de las cabañuelas, ha adelantado cómo podría comportarse el tiempo durante los próximos meses. Su conclusión es clara: el verano de 2026 llegaría “muy, muy cálido”, con calor intenso, noches tropicales, episodios de calima y tormentas en varios momentos de la estación.

Según su lectura, junio servirá como antesala de lo que está por venir. Los primeros días estarían marcados por un anticiclón, estabilidad y una subida progresiva de las temperaturas, aunque con tormentas débiles de tarde en zonas de montaña del norte, el interior norte y el Sistema Ibérico. Entre el 7 y el 11 de junio, una vaguada atlántica alta podría dejar tormentas más organizadas, con posibilidad de granizo local y contrastes térmicos.

El cambio más evidente llegaría a partir del 12 de junio. Jorge Rey apunta a un primer episodio “claramente veraniego”, impulsado por una dorsal africana, un anticiclón reforzado y aire cálido subtropical. El calor se notaría especialmente en el sur, el centro y el valle del Ebro. Tras una ruptura parcial de la dorsal entre el 19 y el 22, el mes terminaría con un ambiente ya plenamente veraniego.

La primera ola de calor

Julio aparece como uno de los grandes meses de atención. Del 1 al 9, Rey sitúa la primera ola de calor importante del verano, asociada a un bloqueo anticiclónico. Las zonas más afectadas serían el sur peninsular, el centro, el valle del Ebro y el Mediterráneo, donde el bochorno podría ser intenso. En el centro, además, podrían aparecer noches tropicales, esas en las que la temperatura mínima no baja de los 20 grados.

Después de una breve tregua entre el 10 y el 14 de julio, con tormentas de montaña y algo de alivio térmico en el norte, llegaría un segundo episodio cálido fuerte. Entre el 15 y el 24, una dorsal africana muy extendida y una baja térmica potente dispararían el calor en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el valle del Guadalquivir. Una entrada atlántica débil suavizaría el ambiente entre el 25 y el 28, aunque el calor repuntaría de nuevo al final del mes.

Temperatura máxima las últimas 24 horas en Castellón (ºC) Vilafamés — 33,6 les Useres — 32,6 Segorbe — 32,6 la Vall d’Alba — 32,3 Artana — 32,3 Onda — 32,3 Sorita — 32,1 Atzeneta — 32,1 Benlloc — 32,1 Cirat — 32,0

Agosto, según esta previsión, no daría tregua. Los primeros ocho días estarían dominados por la persistencia cálida, con anticiclón fuerte y aire muy cálido. Entre el 9 y el 13, una vaguada rozaría el norte peninsular, dejando tormentas y temperaturas algo más suaves. Pero el tramo más delicado llegaría del 14 al 22 de agosto, señalado por Jorge Rey como “el episodio más duro del verano”. La combinación de una dorsal muy potente, advección africana y subsidencia marcada dejaría calor extremo y noches muy cálidas, sobre todo en el sur, el centro y el valle del Ebro.

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El final del verano meteorológico podría cambiar el guion. Del 1 al 6 de septiembre todavía resistiría el calor, pero entre el 7 y el 12 se produciría un giro importante: una vaguada atlántica profunda, un Mediterráneo muy caliente y un ambiente bochornoso podrían favorecer tormentas fuertes y lluvias intensas en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. La inestabilidad continuaría entre el 13 y el 18, antes de una pausa relativa y un último episodio atlántico con lluvias en el norte y oeste peninsular. “Si te gusta el calor tropical, este es tu año”, resume Jorge Rey.

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