Ya ha entrado en vigor y el BOE lo confirma: la horchata de chufa cambia para siempre en España

Empieza a notarse un cambio importante en uno de los productos más reconocibles del verano. La horchata de chufa, una bebida ligada desde hace décadas al consumo tradicional y especialmente asociada a la Comunitat Valenciana, entra en una nueva etapa tras la modificación de su reglamentación técnico-sanitaria. El BOE ya recoge el cambio y la norma abre la puerta a una transformación que muchos consumidores venían reclamando desde hace tiempo: poder encontrar horchata sin azúcares añadidos o con un contenido reducido de azúcares.

La modificación afecta a la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de Horchata de Chufa, aprobada por el Real Decreto 1338/1988, de 28 de octubre. Más de treinta y cinco años después, el texto se actualiza para adaptarse a nuevas tendencias de consumo y a una demanda cada vez más clara: productos con menos azúcar, en línea con las recomendaciones sanitarias de reducción del consumo de azúcares en la dieta.

Hasta ahora, la norma establecía un contenido mínimo de azúcares para las distintas categorías de horchata. Esa exigencia hacía difícil encajar legalmente determinadas versiones con menos azúcar dentro de la denominación tradicional. Con el cambio aprobado, se podrán elaborar horchatas sin azúcares añadidos o con un contenido de azúcares modificado, siempre dentro de los términos establecidos por el Reglamento europeo relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.

En la práctica, esto significa que los fabricantes podrán comercializar horchatas adaptadas a esta nueva demanda y utilizar las declaraciones nutricionales que correspondan. Eso sí, no todo vale. El BOE fija que, en el caso de las horchatas con contenido reducido de azúcares, la reducción mínima del 30% deberá calcularse tomando como referencia los contenidos mínimos de azúcar regulados para cada tipo de horchata.

La chufa, ingrediente principal de una de las bebidas del verano. / RAUL ORTELLS

Además, la norma introduce otro punto clave para proteger la calidad del producto: en estos casos, el contenido mínimo de sólidos solubles será del 4,5 por 100, expresado como grados Brix a 20 ºC. Este detalle técnico es importante porque busca garantizar que la reducción de azúcares no suponga una pérdida de las características propias de la horchata.

Pero el cambio más llamativo está en lo que no se podrá hacer. La modificación deja claro que, para preservar la calidad de las distintas clases de horchata con contenidos modificados de azúcar, se debe impedir el uso de edulcorantes y colorantes. Es decir, la nueva horchata con menos azúcar no podrá compensar esa reducción recurriendo a estos aditivos.

RRSS

El objetivo es diferenciar la horchata regulada por esta norma de otras bebidas refrescantes a base de chufa. De este modo, el sector productor podrá elaborar horchatas que respondan a las nuevas demandas del mercado, pero sin alterar sus características intrínsecas mediante el uso injustificado de edulcorantes o colorantes.

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La consecuencia para el consumidor será clara: podrán aparecer en el mercado horchatas sin azúcares añadidos o con menos azúcar, pero deberán seguir respetando unas condiciones mínimas de calidad. No se trata de convertir la horchata en una bebida refrescante cualquiera, sino de permitir nuevas versiones manteniendo su identidad.