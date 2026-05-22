Óbito
Muere Carlo Petrini, el fundador de Slow Food
El fundador del movimiento Slow Food se pasó la vida defendiendo el consumo local de alimentos y luchando contra las tropelías de las multinacionales de la alimentación.
Para Carlo Petrini la política no se hacía en los despachos de Roma, sino en la mesa. Allí, con un vaso de vino tinto piamontés y la mirada de quien ve tres jugadas por delante, desarmaba a cualquiera. Era en el mantel donde el fundador de Slow Food miraba a los ojos al interlocutor y razonaba sobre el futuro. A menudo lo hacía desde Pollenzo, esa locura visionaria y luminosa que levantó en su tierra: una Universidad de Ciencias Gastronómicas que hoy envidia medio mundo y que era su mayor orgullo. "La reformamos sin dinero. Nadie creía en nosotros. Y mira... han venido de Harvard a estudiarnos", solía recordar con esa sonrisa socarrona, a medio camino entre el paisano que conoce la tierra y el estratega que sabe cómo asaltar los cielos de la cultura oficial.
La vida de Carlin —como le llamaban los amigos, robándole el apodo al abuelo— se detuvo definitivamente en estas horas en su casa de Bra, en la provincia de Cuneo, Piamonte. Tenía 76 años.
Con él se va un espécimen raro en la política italiana: un revolucionario de las cosas sencillas, un anticonformista que, mucho antes de que la ecología fuera un envoltorio de marketing y la sostenibilidad una etiqueta corporativa, entendió que comer es un acto político. Para Petrini, palabras como biodiversidad, naturaleza o tradición no eran folclore para turistas, sino trincheras. Pero quizás la palabra que más le obsesionaba era justicia: el precio justo del alimento como una batalla fundamental para respetar tanto al que dobla el lomo en el campo como al que se sienta a cenar. Una enmienda a la totalidad a las reglas salvajes de un mercado globalizado que él, con la creación de la red Terra Madre, combatió con terquedad aragonesa (o, mejor dicho, piamontesa), tomándose cada injusticia como un asunto estrictamente personal.
(en desarrollo)
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