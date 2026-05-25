Estas son las mejores cremas solares para el verano según la OCU: los protectores estrella y una advertencia destacada

Con la proximidad del verano y el aumento de las temperaturas, la protección de la piel se convierte en una prioridad absoluta y para facilitar la elección de los consumidores, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado su esperado análisis anual de protectores solares.

Este año, la organización ha puesto bajo la lupa 29 solares corporales de alta y muy alta protección (SPF 50 y SPF 50+), diseñados tanto para adultos como para el público infantil. El balance general es sumamente positivo, ya que 28 de los 29 productos analizados cumplen rigurosamente con el factor de protección solar indicado en sus etiquetas, demostrando la alta calidad y seguridad que predomina en el mercado español.

Tras exhaustivas pruebas en laboratorios independientes que evalúan la protección real contra los rayos UVB y UVA, las propiedades cosméticas, el etiquetado y el impacto ambiental de los envases, la OCU ha destacado tres protectores por encima del resto:

LOS GANADORES DEL ANÁLISIS

Precio : 21,82 €/envase

: 21,82 €/envase Formato : Spray

Mejor valoración global. Excelente equilibrio entre alta protección, calidad cosmética y perfil ambiental. Aunque está formulada para la piel sensible de los niños, su cómodo formato en spray la ha convertido en la favorita de toda la familia.

Precio : 15,39 €/envase

: 15,39 €/envase Formato : Loción

El mejor en el test de uso. Destaca por su agradable textura, absorción y alta aceptación de los usuarios. Es la crema ideal para quienes buscan la máxima hidratación sin renunciar a una absorción rápida.

Precio : 14,50 €/envase

: 14,50 €/envase Formato : Stick

La innovación en formato bolsillo. Formato compacto ideal para zonas específicas (rostro, cicatrices o tatuajes) y reaplicación rápida. Este stick es el aliado perfecto para aplicarlo rápidamente sin necesidad de pringarte las manos.

Los mejores solares SPF 50 y 50 + / OCU

UN PRODUCTO EN EL PUNTO DE MIRA

No todo han sido buenas noticias en el informe. La OCU ha emitido una advertencia sobre el protector infantil Heliocare 360º Pediatrics Mineral SPF 50+ (de Cantabria Labs). Según el laboratorio de la organización, este producto no alcanza el nivel de protección SPF 50+ anunciado, situándose más bien en un SPF 50, además de ofrecer una protección UVA inferior a la exigida legalmente. Por este motivo, la OCU ya ha trasladado los resultados a las autoridades sanitarias.

LAS NUEVAS TENDENCIAS

Más allá de la eficacia contra las quemaduras, el estudio de la OCU revela que las marcas están haciendo un esfuerzo notable por reducir el impacto ambiental de sus fórmulas, minimizando los filtros químicos que dañan los ecosistemas marinos.

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Asimismo, los formatos en spray de absorción rápida y los cómodos formatos en stick ganan terreno este año, demostrando que protegerse del sol ya no es sinónimo de piel pegajosa ni de incómodos rastrojos blancos sobre la piel.