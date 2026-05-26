Juan Luis Arsuaga, palentólogo: "Si tienes buenos genes, da igual que fumes, eres indestructible. Pero si tienes malos genes, ya te puedes cuidar"

José Luis Arsuaga, uno de los paleontólogos españoles más reconocidos por su labor en el yacimiento de Atapuerca, del que sigue siendo codirector, ha impartido este martes una conferencia sobre el envejecimiento y el alcance de las investigaciones 'antiaging'. El también premio Príncipe de Asturias ha explicado que en este proceso y en las enfermedades crónicas que aparecen a partir de los 60 años "intervienen los genes y la epigenética, es decir, lo que haces en tu vida", en referencia al estilo de vida. Por ello, ha comentado en tono provocador que "si tienes buenos genes, da igual que fumes, eres indestructible, pero si tienes malos genes, ya te puedes cuidar".

"La buena noticia", ha continuado, es que la mayoría de las personas "están en el punto medio", es decir, ni tienen una genética muy protectora ni genes demasiado sensibles al paso de los años, por lo que su recomendación, como especialista, es que hay "cuidarse" siempre para compensar los posibles fallos genéticos. "La mayoría dependemos, en gran medida, de lo que hagamos", ha concluido, en referencia a la necesidad de llevar un estilo de vida saludable.

Asimismo, en la inauguración del VII Seminario Académico 'Retos de la nueva longevidad', organizado por la Fundación Mapfre y la Universidad Carlos III, ha explicado que las investigaciones en longevidad se están centrando, especialmente, en las células senescentes, es decir, aquellas que pierden su capacidad de reproducirse. Por tanto, el foco está en averiguar cómo mantener sus funciones de reparación y mantenimiento. El problema, ha continuado, es que el envejecimiento afecta "a todas las células y a todos los tejidos", por lo que, aunque haya gurús que sostienen que la inmortalidad es posible, en su opinión encontrar el elixir de la eterna juventud es "muy complicado" porque en el envejecimiento es "inabarcable".

Conceptualmente, la inmortalidad es posible, pero de ahí a que te den una pastilla para curar la vejez, hay un abismo José Luis Arsuaga — Paleontólogo

Arsuaga ha comentado que, "conceptualmente, no es imposible la inmortalidad", dado que la humanidad "ya lo ha hecho" al prolongar la vida de los humanos respecto a la de los primates, pero le ha llevado dos millones de años, ha matizado. Por eso, en su opinión, una cosa son los avances médicos que permiten aumentar la longevidad y otra que se vaya a inventar una pastilla que "frente al envejecimiento". "La biología es fascinante, pero de ahí a que te vayan a dar una pastilla para curar la vejez, hay un abismo", ha remachado.

Descenso en la esperanza de vida

Por el contrario, ha explicado, los datos indican que la humanidad está llegando a un tope, de forma que EEUU la esperanza de vida "ya está descendiendo y en la UE también va a descender, como está sucediendo en Alemania". "La esperanza de vida no solo aumenta, sino que disminuye porque por mucho que progrese la medicina, no es capaz de compensar los malos hábitos y la mala alimentación que tenemos", ha sentenciado.

Noticias relacionadas

Se puede llegar a los 95 años disfrutando de la vida a tope. Mi madre lo ha hace José Luis Arsuaga — Paleontólogo

Esta situación no impide, ha añadido, que "se pueda vivir hasta los 100 años fantásticamente bien". Y ha puesto como ejemplo a su madre que, con 95 años, como es historiadora del arte y está bien de salud, se cruza medio Madrid, andando, para ir a ver todas las exposiciones del Museo del Prado. "Se puede conseguir llegar a los 95 años disfrutando a tope de la vida, hay un montón de ejemplos", ha concluido.