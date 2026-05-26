Ciencia
El investigador Rafael Luque, Premio Princesa de Girona de Investigación 2026: "Gracias por poder ser altavoz para inspirar a los jóvenes"
El científico, referente internacional en el estudio de mundos fuera del sistema solar, ha sido reconocido por sus aportaciones al hallazgo de más de 220 exoplanetas
EP
El investigador Rafael Luque, científico Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ha sido distinguido este martes con el Premio Princesa de Girona Investigación 2026 durante el acto central del Tour del Talento, celebrado en Murcia bajo la presidencia del Rey Felipe VI.
El nombre del ganador se ha dado a conocer en el transcurso del Princesa de Girona CongresFest, que se desarrolla en la capital murciana dentro de la programación del Tour del Talento, un evento que reúne más de 60 actividades entre el 23 y el 31 de mayo.
El jurado ha reconocido la trayectoria de Luque por sus "contribuciones a la identificación de planetas fuera del sistema solar y al estudio de mundos acuáticos, claves para comprender la formación planetaria y la posible existencia de vida en otros sistemas". Además, ha destacado "la originalidad e impacto" de sus investigaciones, su capacidad de liderazgo y su labor divulgativa para inspirar a los jóvenes.
Rastreador de mundos acuáticos
Rafael Luque, nacido en Córdoba en 1993, es uno de los referentes internacionales en el estudio de exoplanetas. Ha participado en el descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar y ha contribuido al estudio de nuevas tipologías planetarias como los denominados "mundos acuáticos".
Durante su intervención, el investigador aseguró que los valores de la Fundación Princesa de Girona son los que siempre ha intentado aplicar tanto en su carrera científica como en su labor divulgativa. También recordó sus más de 15 años recorriendo "pueblos y regiones de Andalucía con el telescopio en el maletero del coche" para acercar la astronomía a los jóvenes.
En este sentido, destacó que el reconocimiento le brinda "la oportunidad y un altavoz" para seguir inspirando a estudiantes de toda España a dedicarse a la investigación científica a través de la astronomía. Asimismo, subrayó el carácter integrador de esta disciplina al afirmar que "la astronomía nos permite, bajo un mismo cielo, ver que no tenemos diferencias culturales".
El acto también contó con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; así como representantes institucionales, académicos y empresariales vinculados a la Fundación Princesa de Girona y al Tour del Talento.
El jurado estuvo presidido por Santi Nonell, catedrático de Química Física en IQS Barcelona, y formado por expertos de prestigio nacional e internacional en el ámbito científico e investigador.
- El monasterio medieval de Castellón que volverá a brillar este verano tras siglos de historia
- Estafa en Wallapop a un usuario de Castellón: Vende su coche, no le pagan y los compradores le vacilan enviándole fotos de su vehículo a 260 km/h
- La Vuelta echa a rodar en Castellón con la presentación oficial de las dos etapas que recorrerán la provincia dentro de tres meses
- Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Antifraude señala a una concejala de Nules por presuntas irregularidades en un contrato cuya legalidad el Ayuntamiento defiende
- Luto en la Guardia Civil de Castellón: Fallece el cabo Antonio Lloret en Vinaròs
- Las cuentas del CD Castellón para una última jornada de 'locura' en Segunda División: ¡Puede terminar tercero u octavo!