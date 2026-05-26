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Incendio forestal

Mantienen un amplio dispositivo contra el incendio activo en Doñana

El incendio forestal declarado en Almonte, que afecta a unas 250 hectáreas, sigue activo y a la espera de la posible reincorporación de medios aéreos para su extinción

Vídeo | El incendio en Doñana supera las 250 hectáreas y sigue activo

Vídeo | El incendio en Doñana supera las 250 hectáreas y sigue activo

Servicio Aéreo de la Guardia Civil

Claudio Guarino

Sevilla

Más de 130 efectivos del Plan Infoca y seis autobombas han trabajado durante toda la noche en las labores para estabilizar el incendio forestal declarado en el paraje del Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, un fuego que continúa activo desde las 18.00 horas del domingo.

Se está a la espera de conocer si esta jornada el comité de dirección del incendio decide incorporar, de nuevo, los medios aéreos a las tareas de extinción, así como la actualización de medios.

Superficie afectada por el incendio

En cuanto a la superficie afectada, desde el Infoca han indicado a EFE que hasta que no se produzca la estabilización no se puede dar una cifra estimada, si bien desde la Guardia Civil se ha indicado que hasta la tarde de ayer la extensión de superficie con afección de las llamas era de unas 250 hectáreas.

La información sobre el incendio facilitada ayer por el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, era que pese a que el fuego seguía activo, estaba "confinado sin potencial".

Medios de extinción desplegados

Durante este pasado lunes trabajaron sobre el terreno para estabilizar el incendio que aún está activo once medios aéreos y 120 profesionales por tierra, apoyados por nueve autobombas y dos tractores.

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Se trata del segundo que se declaró el pasado domingo en pleno parque nacional, después del registrado en el paraje Corral del Félix, que quedó extinguido esa misma jornada.

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