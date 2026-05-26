El Papa en Barcelona: 20 minutos con 80 presos, confesiones en Montjuïc y misa y bendición en la Sagrada Família

El papa León XIV vivirá el 9 y el 10 de junio dos jornadas muy intensas en su visita a Barcelona de las que ha dado cuenta la Conferencia Episcopal este martes en una rueda de prensa en la que se han repasado detalles del viaje del Obispo de Roma a la ciudad, que forma parte de una a toda España con paradas también en Madrid y Canarias. Por ahora no se conocen los recorridos exactos del Papa en la ciudad, que hará en papamóvil.

León XIV llegará al Aeropuerto de El Prat el martes 9 de junio a las 12.25. Allí le recibirá el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, de cuya diócesis forma parte la terminal aérea. En una primera planificación se previó que el Papa bendijera el sagrario de la capilla del aeropuerto, pero finalmente lo hará al abandonar Catalunya. La capilla ha sido actualizada y el obispado de Sant Feliu quiere aprovechar la cita para que la gente la conozca más. Del aeropuerto, León XIV se desplazará a la Catedral para encontrarse con el cabildo, la curia diocesana y los voluntarios.

La duda sobre Rosalía

El siguiente destino será el Estadi Olímpic, donde está previsto que a las 18.30 empiece una vigilia de oración con el Papa, que de hecho será la segunda parte del acto en el recinto deportivo, porque antes, todavía sin el Pontífice, habrá una acogida, con actuaciones musicales “para ir preparando el corazón”, y los que lo deseen podrán recibir el sacramento del perdón, la confesión. Unas 40.000 asistirán al acto del Estadi Olímpic.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa mosén Carlos Bosch, director del Secretariado Diocesano de Pastoral en Barcelona. “En la vigilia podremos hacerle preguntas y tener un rato de oración con el Santo Padre. Estamos muy ilusionados”. Preguntado por ello, no ha querido desvelar qué artistas protagonizarán las actuaciones musicales. Tampoco ha precisado si Rosalía podría ser una de las participantes.

En la cárcel

El segundo día del viaje del Papa, el miércoles 10 de junio, empezará a las 10.50 en la cárcel de can Brians, con una visita breve e intensa que durará 20 minutos. Entre 70 y 80 presos y presas de los dos módulos de Brians participarán en el acto, que tendrá lugar en el teatro auditorio, donde cada domingo se celebra la misa a la que acuden los reclusos que forman parte de la comunidad católica penitenciaria. Habrá un canto de bienvenida, uno de los responsables de la cárcel intervendrá y después se escuchará el testimonio de dos reclusas. A continuación lo hará el Papa. Hablará también el delegado de la pastoral penitenciaria de la diócesis, el padre mercedario Jesús Bel, y podría haber un segundo canto.

De allí, León XIV se dirigirá a Montserrat, donde rezará un rosario y mantendrá un encuentro con los feligreses que hasta allí se desplacen -el tren cremallera funcionará desde las 6.00 y no se puede subir en coche- y con la comunidad benedictina, con la que mantendrá a las 13.30 la parte mas privada, cuando almuerce con los benedictinos, el abatí Manel Gasch y el obispo Gómez.

Sant Agustí y Sagrada Família

Por la tarde, el Pontífice acudirá a la parroquia de Sant Agustí, donde se reunirá con entidades sociales barcelonesas, cuyo rector es un viejo conocido de Robert Prevost, el padre Faustin, que le conoció en Tanzania. Y después de Sant Agustí llegará la cita más central en el sentido que fue la que dio pie a la visita papal. León XIV llegará a las 19.00 a la Sagrada Família y media hora después dará allí una misa en homenaje a Antoni Gaudí, de cuya muerte se cumplen ese 10 de junio 100 años. A continuación, llegará la segunda parte del acto, en el exterior, donde el Papa bendecirá la Torre de Jesús.

8.000 personas podrán asistir a la visita papal a la Sagrada Família: 4.000 dentro y 4.000 fuera. De ellas, 4.200 podrán asistir vía invitaciones de las comunidades parroquiales, y el resto lo harán con invitaciones del templo.

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1.600 periodistas

Habrá centros de prensa en todas las paradas de la visita, la Catedral, el Estadi Olímpic, la Sagrada Família y Montserrat, y un centro general de prensa en la plaza de España, en la Fira. En total, los periodistas acreditados serán unos 1.600. A Sant Agustí podrán ir 75; a la catedral, 130; al Estadi Olímpic, 300.