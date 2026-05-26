El parque acuático con el tobogán de agua más alto de Europa abre este sábado en la Comunitat: 33 metros y 100 km/h en solo tres segundos

Una de las atracciones acuáticas más extremas de Europa como gran protagonista se pone en marcha este sábado. El parque Aqualandia Benidorm, situado junto al entorno natural de la Serra Gelada, inicia una nueva temporada con más de una veintena de propuestas para todos los públicos y con Verti-Go como principal reclamo: un tobogán de 33 metros de altura capaz de alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora en apenas tres segundos.

La atracción ostenta dos títulos que explican por sí solos su impacto: es el tobogán de agua más alto de Europa y también el tobogán-cápsula más alto del mundo. La experiencia está pensada para quienes buscan una descarga fuerte de adrenalina. El visitante entra en una cápsula transparente y, tras la apertura del suelo, se precipita por una caída que se compara con lanzarse desde un edificio de 13 plantas.

Desde la parte superior de la estructura también se obtiene una vista privilegiada de Benidorm y del Mediterráneo, lo que convierte incluso la espera en parte de la experiencia. Junto a Verti-Go se encuentra otro tobogán verde de 28 metros de altura, una alternativa algo menos extrema, pero igualmente llamativa para quienes quieren poner a prueba los nervios sin llegar al nivel máximo de la atracción roja.

Una de las zonas de Aqualandia Benidorm. / Mediterráneo

El parque acuático, inaugurado en 1985 y considerado uno de los grandes referentes del ocio en la Costa Blanca, afronta el verano con una oferta que combina emociones fuertes, zonas familiares y espacios pensados para los más pequeños. Sus 150.000 metros cuadrados reúnen atracciones clásicas que forman parte de la memoria de varias generaciones de visitantes, como Los Rápidos o Pistas Blandas, junto a incorporaciones más recientes.

Entre ellas destaca Cyclón, la montaña rusa acuática más larga de Europa. Su recorrido alcanza los 200 metros y se realiza sobre flotadores de cuatro plazas. La atracción incluye caídas de hasta 40 metros y un gran embudo final en el que los usuarios giran a gran velocidad antes de continuar por un nuevo tramo del recorrido.

Aqualandia no se dirige únicamente a los amantes de la adrenalina. El recinto organiza su propuesta en distintos niveles de intensidad y mantiene zonas de ocio más relajadas, como la Piscina de Olas o el Gran Jacuzzi Iguazú. También conserva atracciones populares como Black Hole y Zig-Zag, que siguen formando parte de la oferta habitual del parque.

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Los niños cuentan con espacios propios adaptados a diferentes edades. Adventureland y Jungle Kids son dos de las zonas pensadas para el público infantil. Esta última, inaugurada la pasada temporada dentro del área de La Laguna, reúne seis toboganes de distintas alturas e intensidades diseñados especialmente para los más pequeños.