Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
Un auténtico chollo que apunta a agotarse en cuestión de horas
Emma Fernández
Los supermercados Lidl han lanzado a la venta un producto que promete enamorar a los amantes de la fruta. Se trata de una potente batidora, cuyo coste es de tan solo 17,99 euros y apunta convertirse en uno de los productos estrella dentro de su categoría.
Funcionalidad y alta calidad
Con la llegada del buen tiempo, este dispositivo es ideal para preparar bebidas frescas como batidos de frutas o verduras de hoja. Además, el fabricante recomienda mezclarlo con helado, yogur o hielo picado.
El sistema de manejo es bastante sencillo, ya que cuenta con un regulador giratorio que permite un mayor ajuste en el proceso de triturado. Además, está compuesto por un interruptor de seguridad y unos pies antidelizantes, que en caso de alcanzar máxima potencia, ayudan a fijar el dispositivo al suelo, evitando posibles daños o roturas innecesarias.
Esta batidora incluye un recetario, lo que incrementa la variedad culinaria y permite descubrir nuevas técnicas de preparado.
¿Qué incluye?
Este dispositivo incluye por una tapa, dos vaso y unas cuchillas de acero de alta calidad. Todas las piezas son aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de lavado y garantiza mayor durabilidad. Asimismo, el volumen útil es de 600 mililitros y cuenta con una capacidad máxima de 800, lo que permite preparar una cantidad superior a una ración individual.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que esta batidora se convertirá en uno de los productos estrella de la temporada. Con el verano a la vuelta de la esquina, es una opción ideal para hacer frente a las altas temperaturas. Por ello, los supermercados Lidl prevén largas colas de consumidores ansiosos por hacerse con este artículo, cuyo precio es de tan solo 17,99 euros.
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