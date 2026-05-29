Un hospital utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño

El Hospital Universitari Dexeus de Barcelona ha realizado con éxito una intervención quirúrgica mediante el sistema robótico Da Vinci Xi para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, un trastorno que afecta a siete millones de españoles. La cifra ha experimentado un crecimiento del 45% en la última década. Con la cirugía robótica transoral -realizada a través de la boca y sin incisiones externas-, el equipo médico ha podido intervenir con una precisión milimétrica en una de las regiones anatómicas más complejas del organismo, clave para funciones como la respiración, la deglución y el habla.

La operación, que tuvo lugar el pasado 9 de mayo, ha sido liderada por la doctora Assumpta Ros y el doctor Domingo Graterol, especialistas del servicio de otorrinolaringología del hospital. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno en el que la vía aérea superior se colapsa durante la noche, lo que provoca pausas respiratorias repetidas y una disminución de la oxigenación.

Sueño fragmentado

Entre sus síntomas más frecuentes, enumeran los médicos, están el sueño fragmentado y poco reparador, ronquidos intensos y persistentes, despertares frecuentes y sensación de ahogo nocturno, dolor de cabeza matutino, somnolencia diurna excesiva, irritabilidad o cambios en el estado de ánimo, así como un cansancio constante que persiste incluso tras dormir varias horas.

A medio y largo plazo, la apnea no tratada puede asociarse a problemas de salud más graves, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares o un mayor riesgo de patologías metabólicas, advierten los especialistas.

Cirugía robótica

La cirugía robótica busca ampliar y estabilizar la vía aérea para restaurar una respiración nocturna normal. "Esta técnica nos permite tratar la apnea del sueño con mayor precisión, menos invasividad y una mejor recuperación para el paciente", explica el doctor Graterol. Con la visión tridimensional de alta definición y a los instrumentos articulados del robot -que eliminan el temblor y ofrecen una libertad de movimiento total-, el equipo médico ha podido ampliar y estabilizar la vía aérea operando en zonas profundas como la base de la lengua sin necesidad de cortes externos.

La tecnología, describen los doctores, proporciona una visión detallada del campo quirúrgico, lo que resulta fundamental para identificar con precisión el tejido patológico. El sistema Da Vinci permite realizar una resección selectiva de las estructuras que obstruyen la respiración, lo que permite asegurar un respeto máximo por los tejidos sanos circundantes en una zona tan delicada como la garganta.

"La recuperación suele ser más rápida y con menos riesgos: el paciente presenta menor dolor postoperatorio, menor sangrado y una menor inflamación de la vía aérea"

La recuperación suele ser más rápida y con menos riesgos. "El paciente presenta menor dolor postoperatorio, menor sangrado y una menor inflamación de la vía aérea. Además, se reduce el daño tisular, lo que minimiza la aparición de complicaciones, permite estancias hospitalarias más cortas y una reincorporación más temprana a la vida normal", añade el doctor. En pacientes con apnea, esto se traduce además en una mejora de la calidad del sueño y de la oxigenación.

También para la oncología

Aunque esta primera operación se ha centrado en el trastorno del sueño, el sistema Da Vinci de otorrinolaringología está indicado también en pacientes con tumores de la orofaringe, es decir, lesiones oncológicas localizadas en zonas como las amígdalas, la base de la lengua o las paredes de la garganta, explica el hospital.

En estos casos oncológicos, la precisión robótica permite una extirpación más precisa del tumor, respetando al máximo las estructuras sanas y preservando funciones esenciales como el habla y la deglución. El Hospital Universitari Dexeus señala que este enfoque no es algo aislado: permite abordar patologías complejas, bajo un prisma personalizado que prioriza, por encima de todo, la calidad de vida del paciente.

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"El sistema robótico no actúa de forma autónoma, sino que está en todo momento bajo el control absoluto del cirujano", puntualiza el especialista"

El doctor Graterol subraya que los estándares de fiabilidad son muy elevados, siempre que se realicen en centros con la experiencia adecuada. "El sistema robótico no actúa de forma autónoma, sino que está en todo momento bajo el control absoluto del cirujano", puntualiza el especialista. "Esta técnica nos permite tratar tanto la apnea del sueño como tumores de la garganta con mayor precisión, menos invasividad y una mejor recuperación para el paciente", concluyen los especialistas.