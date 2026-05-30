Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora industrial más barata del mercado
Podrás utilizarla para suelo seco y húmedo, y su capacidad es de 25 litros
M. R. / A. O.
¿Tienes más de una aspiradora en casa? Las hay inalámbricas, robots tipo Roomba, con cable de toda la vida, grandes, pequeñas... A la hora de limpiar la casa, la aspiradora sigue siendo un aliado indispensable. Sin embargo, este aparato suele ser demasiado voluminosos y cuesta encontrarle sitio. Lidl ofrece ahora una solución que podría cambiar las cosas para muchos hogares en 2026.
La cadena alemana de descuento vuelve a dar un golpe maestro con un nuevo aparato de su gama Parkside. Esta aspiradora multifunción para agua y polvo llega a las tiendas a un precio sin competencia. Así, los consumidores pueden equiparse sin arruinarse. Con una potencia de 1400 W y una capacidad de aspiración de 240 Airwatts, este modelo promete un rendimiento sólido. El depósito de 25 litros permite trabajar durante mucho tiempo sin interrupciones. Además, el cable de 4 metros ofrece una gran libertad de movimiento.
El aparato también incorpora una función de soplador, muy práctica para trabajos en exteriores. Por lo tanto, se convierte en una herramienta versátil tanto para el hogar como para el taller. Esta versatilidad justifica el entusiasmo que ha despertado este producto. El tubo telescópico facilita el acceso a las zonas difíciles. Por otro lado, los rincones y recovecos ya no suponen un problema a la hora de limpiar. Este diseño ergonómico hace que su uso resulte menos fatigante.
También si hay agua
La aspiradora Parkside que se vende en Lidl es adecuada tanto para suelos secos como para superficies húmedas. Por lo tanto, es posible limpiar un garaje inundado o un salón polvoriento con el mismo aparato. Esta doble función supone un verdadero ahorro de tiempo.
El precio es el principal argumento a favor de esta novedad. Con un precio inferior a 50 euros, esta aspiradora para agua y polvo se sitúa muy por debajo de los modelos de la competencia. Por lo tanto, es accesible para un gran número de personas. Las grandes marcas ofrecen aparatos similares a precios dos o tres veces superiores. Sin embargo, las características técnicas son comparables en muchos aspectos. Esta diferencia de precio explica el éxito de los productos Parkside.
Para las familias o los aficionados al bricolaje, esta modesta inversión puede transformar la limpieza. Así, ya no es necesario multiplicar los aparatos para diferentes tareas ya que ahora basta con uno solo para la mayoría de las situaciones. Las existencias en las tiendas suelen agotarse rápidamente durante estos lanzamientos. Por lo que lo mejor acudir rápidamente a la tienda Lidl más cercana. Los clientes habituales conocen bien este fenómeno con los productos estrella de la cadena de descuento.
Las aspiradoras tradicionales muestran rápidamente sus limitaciones ante los daños causados por el agua o los residuos de gran tamaño. Por el contrario, los modelos para agua y polvo gestionan estas situaciones sin dificultad. Esta capacidad de adaptación los hace más útiles en el día a día.
Esta aspiradora multifunción se inscribe en esta dinámica positiva. Responde a una necesidad concreta con características adaptadas.
