Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que promete conquistar a las amantes del cuidado capilar. Se trata del secador de pelo que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es un auténtico chollo: por tan solo 21,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su cuidado iónico para un peinado suave y baja carga estática del cabello. Ideal para reducir drásticamente el encrespamiento y la electricidad estática, logrando un secado mucho más suave, rápido y brillante.
El secador cuenta con tres niveles de calor y dos velocidades de ventilador independientes. Una opción perfecta para ajustar la temperatura del aire en función de las necesidades capilares del consumidor. De esta forma, se evitarán daños innecesarios o difíciles de reparar.
Otro de sus puntos fuertes es que emite golpe de aire frío para fijar el peinado y sellar la cutícula del cabello. Asimismo, el secador está compuesto por un disfusor y una boquilla, ambas piezas permiten versatilidad a la hora de seleccionar el peinado.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y potencia apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador que promete convertirse en uno de los artículos más cocidiados dentro de su categoría y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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