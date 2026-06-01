¿Qué es el 'Murdoku'? El juego que mezcla Sudoku y Cluedo, arrasa en TikTok y ya es el libro más vendido
Creado por Manuel Garand, propone 80 retos de lógica criminal donde deberás situar a los sospechosos en un tablero para descubrir al asesino
María Alegre Herrero
Durante las últimas semanas, las plataformas digitales se han inundado de publicaciones sobre el Murdoku, un nuevo e inusual libro de acertijos. Este juego propone que el lector se ponga en la piel de un detective y resuelva misterios.
El libro
Murdoku es un libro original que combina dos de los juegos clásicos más conocidos: el Sudoku y el Cluedo. Este pasatiempo cuenta con 80 acertijos en los que, a través de unas pistas, el lector tiene que descubrir al asesino.
Cada rompecabezas incluye varios personajes y una cuadrícula dividida en estancias. El lector debe situar a cada sospechoso en su casilla correspondiente. Pero, ¡cuidado!: solo puede haber un personaje en cada fila y columna. Finalmente, el sospechoso que se encuentre en la misma habitación que la víctima es el asesino.
El libro cuenta con distintos niveles de dificultad que aumentan a medida que se resuelven los casos. Así, se genera una dinámica de juego progresiva y ágil.
Superventas
Actualmente, Murdoku es uno de los productos más buscados por los consumidores. Se presenta como uno de los libros más vendidos en múltiples comercios y páginas webs. Concretamente, en Amazon ocupa el puesto número uno en su lista de Top 100 libros, y destaca en las categorías: Misterios, Ciencia ficción sobre crimen y misterio, y Ficción por género.
Tendencia en redes
El furor por el Murdoku se ha expandido como una ola por las redes sociales. Desde TikTok a Twitter, gran parte de los usuarios afirman sentirse enganchados con este nuevo pasatiempo, y muchos de ellos ya lo definen como adictivo.
Streamers e influencers como Cristinini (@cristinini) o Marts Tips (@martstips), ya se han sumado a esta nueva tendencia. En sus perfiles publican vídeos en los que resuelven los acertijos, superando en algunos casos las 3 millones de visitas.
Mucho más que un juego
La esencia del Murdoku pretende volver a lo analógico, dejando atrás la estimulación constante de los dispositivos móviles. Este pasatiempo se convierte en la herramienta de desconexión perfecta. A través de los desafíos mentales, Murdoku ayuda a mejorar la paciencia y el pensamiento crítico.
La persona detrás del éxito
El responsable del éxito de este libro de acertijos es Manuel Garand, un canadiense dedicado a la creación de rompecabezas. Su mujer, fanática de los acertijos, fue quien le contagió la ilusión por estos. Sus trabajos han aparecido en el periódico británico Financial Times, uno de los más reconocidos a nivel mundial.
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