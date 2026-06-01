¿Ya nos sigues en Google? Añade Mediterráneo como fuente preferente con un solo clic

Estar al día de lo que ocurre en Castellón es ahora más fácil. El periódico Mediterráneo incorpora un nuevo botón que permite a los lectores añadir nuestro medio como fuente preferente de noticias en Google.

La opción aparece en nuestras noticias bajo el mensaje “¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente”. Al pulsar en “Añádenos en Google”, el lector puede indicar al buscador que quiere ver con más frecuencia las informaciones publicadas por Mediterráneo.

Se trata de una herramienta gratuita, sencilla y sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Solo hace falta tener una cuenta de Google y marcar la preferencia.

Cómo funciona el nuevo botón

El proceso es muy rápido. Cuando el usuario vea el botón “Añádenos en Google” dentro de una noticia de Mediterráneo, solo tiene que pulsarlo. Google abrirá entonces su panel de fuentes preferidas y permitirá guardar la elección.

Añade El Periódico Mediterráneo como fuente preferida y no te pierdas nuestras noticias / Mediterráneo

Una vez activada, Mediterráneo quedará seleccionado como medio preferente. A partir de ese momento, nuestras noticias podrán aparecer con mayor frecuencia en determinados espacios de Google, como el módulo de “Noticias destacadas”, siempre en función de las búsquedas y los intereses de cada lector.

Más actualidad de Castellón a un solo clic

Añadir Mediterráneo como fuente preferida es una forma cómoda de seguir más de cerca la actualidad de Castellón y su provincia.

Con esta opción, los lectores podrán encontrar más fácilmente noticias sobre política municipal, sucesos, fiestas, cultura, sociedad, deportes, economía, opinión, reportajes, entrevistas y temas de última hora.

También podrán acceder con más facilidad a las coberturas especiales y a los contenidos propios elaborados por la redacción.

Información local y de confianza

En un momento en el que circula una gran cantidad de información, elegir medios de confianza ayuda a encontrar noticias verificadas y cercanas.

Marcar a Mediterráneo como fuente preferente no tiene coste, se puede cambiar en cualquier momento y no modifica la forma habitual de usar Google. Simplemente ayuda a que nuestras noticias estén más presentes cuando busques información de actualidad.

El periodismo local cuenta lo que pasa cerca, explica los temas que afectan al día a día de los ciudadanos y acompaña la vida de la provincia. Por eso, te invitamos a pulsar en “Añádenos en Google” y seguir conectado a Castellón con Mediterráneo.