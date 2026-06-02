Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones

Heredar de un tío o de un hermano será bastante más barato en la Comunidad Valenciana a partir de este lunes, 1 de junio, cuando entra en vigor la última modificación aprobada por la Generalitat en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Una rebaja con la que el Consell da continuidad a su ofensiva contra este tributo, que ya bonificó en un 99 % para los bienes transmitidos entre padres e hijo, o entre abuelos y nietos.

Además, en estos casos, hay que recordar que los primeros 100.000 euros están completamente exentos de cualquier tributo, lo que supone que no se paga ni un solo euro.

Ahora, el Ejecutivo autonómico extiende los beneficios fiscales a los familiares de segundo y tercer grado, tal y como reclamaban diversas organizaciones empresariales, como la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), para evitar que el pago de este impuesto dificultara la supervivencia de las empresas, cuando no hay herederos directos.

En cualquier caso, la medida beneficiará a cualquier tipo de herencia o donación que se realice entre hermanos, tíos y sobrinos. En concreto, desde este 1 de junio se aplicará una bonificación del 25 % en la cuota resultante, es decir, en la cantidad que resulte a pagar, tal y como explica el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, el alicantino Gaspar Peral.

El vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, Gaspar Peral. / Pilar Cortés

El Impuesto de Sucesiones se rige por una escala progresiva, igual que el IRPF, lo que significa que el porcentaje a pagar aumenta a medida que el importe heredado es mayor. Así, el mínimo es el 7,65 % y el máximo del 34 %, para los importes que superen los 797.555 euros.

Segunda fase

La rebaja del 25 % es solo un primer paso, ya que en junio del próximo año entrará en vigor la segunda fase de la bajada anunciada por la Generalitat, con lo que la bonificación pasará a ser del 50 %.

A pesar de las bonificaciones que ya están en vigor, el año pasado la Agencia Tributaria Valenciana recaudó el año pasado 72, 5 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones en la provincia de Alicante, un 40 % más, a lo que hay que sumar otros 11,6 millones de euros (-2,1 %) por las donaciones que también se tramitaron y que se rigen por los mismos parámetros.

En lo que va de ejercicio, hasta este mes de abril, el Consell ha cobrado otros 22,6 millones de euros por Sucesiones (+25,1 %) y 1,56 millones por Donaciones (+1,6 %).

Escala del Impuesto de Sucesiones a nivel nacional. / INFORMACIÓN

En este último caso, las notarías ya experimentaron un auge considerable de las donaciones entre padres e hijos con la bonificación del 99 % aprobada anteriormente. Así, solo el pasado año se formalizaron 12.922 cesiones en Alicante, muchas de ellas destinadas a ayudar a los descendientes con el pago de la entrada de un piso, ante las cada vez mayores dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda.

Ahora los notarios esperan que se produzca un nuevo repunte ante la posibilidad de aplicar esta bonificación del 25 % entre tíos y sobrinos o entre hermanos, aunque creen que será menor que la anterior.