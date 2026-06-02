Sergio Herrera, una de las mejores notas de Selectividad en 2025: "Me decían que hay que ser un poquito golfo, no todo es estudiar"

Inmersos ya en plena Selectividad 2026, los estudiantes sevillanos se encuentran dando los últimos repasos a las materias a las que se tendrán que enfrentar en las próximas Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebrarán en convocatoria ordinaria los días 2, 3 y 4 de junio, y entre el 30 de junio y el 2 de julio en la extraordinaria.

Para que los alumnos se presenten a estos exámenes en las mejores condiciones y con el mayor éxito posible, la Universidad de Sevilla ha compartido con la ciudadanía el testimonio de Sergio Herrera, actual estudiante de Medicina en la institución sevillana y mejor nota de la PAU en 2025.

Los consejos de la mejor nota de la PAU

Para Herrera, hay tres pilares que son fundamentales para conseguir salir victoriosos de estos exámenes: la curiosidad, la constancia y el deporte.

"Porque el éxito no solo está en estudiar mucho, sino también en mantener el equilibrio, confiar en uno mismo y disfrutar del camino", ha señalado la propia Universidad de Sevilla.

Alumnos de la PAU en Castelló en este presente 2026. / Manolo Nebot

Un pensamiento que comparte el estudiante de Medicina, que ha afirmado que lo primero que hay que tener en cuenta, y que recomienda a todo el mundo, es que sean "muy curiosos".

Curiosidad e ilusión para afrontar la Selectividad

"Ante nuevas asignaturas y nuevos cambios, que vayan siempre con esa ilusión de aprender y de enriquecerse como personas", ha señalado el estudiante.

Sobre la importancia de confiar en sí mismos para lograr unos buenos resultados en esta próxima Selectividad, Herrera ha explicado: "Sea lo que sea lo que hagan en la vida, pero especialmente en pruebas así, recomiendo que vayan con mucha confianza, que confíen en sus conocimientos y que hagan la prueba concienzudamente y que digan 'ostras, yo me he preparado para esto y yo voy a conseguir esto'".

La confianza como clave antes de los exámenes

Además, el joven ha recalcado que es necesario tener en cuenta que durante las semanas previas a la PAU será necesario dedicarle "muchas horas" para dar "todo lo que tengas" y conseguir los resultados deseados.

Sin embargo, también es importante dedicar tiempo a cualquier hobby que permita despejar la mente, y una de las mejores opciones a la que recurre Herrera es el deporte.

El deporte para despejar la mente antes de la PAU

"Sin duda es fundamental, tanto para la vida en temas de salud como para sentirse bien y, por supuesto, para tener una claridad mental y también ganas de estudiar", ha recalcado el joven.

Por ello, ha recomendado a los estudiantes que mantengan una buena rutina deportiva para conseguir aplacar los nervios y mantener la mente despejada.

Noticias relacionadas

"Al fin y al cabo, si te tiras todo el día estudiando y te dedican mucho a eso, siempre me han dicho que hay que ser un poquito golfo, que no puede ser todo estudiar. Y bueno, pues si haces eso con el deporte, eso está genial", ha concluido el joven.