Julián García Quirós, el cabo de 25 años que mejor tira de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
Destinado en el Regimiento "Príncipe" de "Cabo Noval", dispara con una Glock 17, entrena todos los días "en seco" y una vez a la semana realiza tiro real
Luis Ángel Vega
Con 25 años, el Cabo Julián García Quirós, adscrito al Batallón "Toledo" del Regimiento "Príncipe", número 3, ha ganado la competición individual del XVIII Campeonato Nacional Militar de Recorridos de Tiro celebrado entre el 27 y el 29 de abril en las instalaciones de la Sociedad Gijonesa de Tiro Olímpico, en La Pedrera. García Quirós, que ya ha obtenido otros títulos tanto en el Ejército de Tierra como en el ámbito civil, se ha impuesto a otros 69 integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio la Guardoa Civil y la Unidad Militar de Emergencias.
El militar lleva muchos años tirando. La clave para ser un buen tirador está en tener una constancia y ser metódico a la hora de entrenar. Además, es importante entrenar mucho "en seco", trabajar en casa sin hacer fuego real, entrenando los movimientos. Eso a diario, pero una vez a la semana es necesaria una sesión de tiro real, en la que se controlan aspectos como el retroceso.
Tira con una Glock 17, que está homologada para este tipo de competiciones de tiro.
Las pruebas consisten en ejercicios dinámicos de tiro en movimiento, en los que se dispara a través de puertas, mamparas y ventanas, obligando al tirador a disparar a la vez que avanza y también en posición agachada. Las pruebas tratan de simular situaciones reales de tiro. Cuenta la puntuación sobre los blancos, pero también la rapidez con la que se realiza la prueba.
El equipo en el que competía García Quirós, el del Ejército de Tierra, quedó en segundo lugar, superado por el de la Guardia Civil.
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