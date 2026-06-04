Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del deporte no podrán dejar escapar. Se trata de los auriculares deportivos True Wireless, cuyo precio es de tan solo 39,99 euros.
Características principales
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con resistencia al agua (IPX5). Una opción ideal para aquellos deportistas que no renuncian a su rutina ni en los días más lluviosos.
Asimismo, la conexión es automática, por lo que sirve para vincularlos instantáneamente al sacarlos del estuche o encenderlos, eliminando la necesidad de realizar ajustes manuales en cada uso.
El artículo dispone de un control táctil, ideal para gestionar la reproducción de audio y llamadas directamente desde el dispositivo, sin necesidad de usar el teléfono. Asimismo, cuenta con un microfono incorporado que garantiza una buena acustíca en plena conversación.
Máxima durabilidad
Los auriculares disponen de gran autonomía: durabilidad de hasta treinta horas. Una opción ideal para despreocuparte de quedarte sin conexión en pleno entrenamiento.
Alta demanda
La combinación de durabilidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir estos potentes auriculares deportivos que prometen convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría.
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