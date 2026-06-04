La mano biónica 'made in Castellón', protagonista en 'La Revuelta' de David Broncano

El pasado lunes 1 de junio, un estudiante de la Universitat Jaume I de Castelló se convirtió en protagonista en el programa ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano, donde dio a concocer el innovador proyecto UJI-Hand. Esta iniciativa, que ya había sido noticia recientemente, fue declarada ganadora por segundo año consecutivo del Campeonato de España de Prótesis de Mano, celebrado en la Universitat Politècnica de València, superando a universidades de toda España.

Durante su intervención en el programa, el estudiante explicó que la prótesis está diseñada específicamente para personas con amputación de la mano. Con un toque de humor, Grison, bromeó sobre la demostración en directo, ya que al ser utilizada por alguien sin amputación, la mano biónica fue apodada ‘Trancas y Barrancas’, haciendo un guiño a los personajes del programa rival ‘El Hormiguero’, que se emite en la misma franja horaria.

El universitario detalló que UJI-Hand es una prótesis totalmente mecánica, fabricada íntegramente mediante impresión 3D y materiales de bajo coste, lo que permite que sea de acceso libre y pueda descargarse en cualquier parte del mundo. Destacó además que la prótesis resulta más eficiente con tres dedos que con cinco, argumentando que “¿Qué puedes hacer con cinco dedos que con tres no?”. Broncano replicó con humor: “No sé… ¿Chocar los cinco?”.

Al cierre de la entrevista, el estudiante rindió homenaje a su equipo de la UJI, explicando que su objetivo es difundir el proyecto a nivel global. Broncano le felicitó: “Enhorabuena, muy buen producto, muchas gracias”.

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La aparición en ‘La Revuelta’ supone un punto de inflexión para UJI-Hand, ampliando su visibilidad y reconociendo el esfuerzo del equipo detrás de esta innovadora prótesis de mano.