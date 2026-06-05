El Ayuntamiento de Madrid moviliza a más de 8.000 empleados por el Papa en el "operativo más grande jamás puesto en marcha"

A "menos de 24 horas" para el aterrizaje del Santo Padre en Barajas, el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este viernes la última reunión de coordinación del dispositivo "más complejo y más amplio que se ha dado a lo largo de este siglo en esta ciudad", en palabras de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El regidor, acompañado de la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presidido esta mañana la reunión con los servicios municipales implicados en el operativo especial, que movilizará a más de 8.000 empleados públicos en tareas de seguridad, movilidad, emergencias, limpieza y atención social.

Tras el mismo, el alcalde ha querido mostrar su agradecimiento y su confianza hacia unos servicios municipales que han trabajado sin parar en los últimos tres meses para preparar “el operativo más grande que jamás ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid para acoger un evento”.

El despliegue se centrará especialmente en los actos principales previstos en la plaza de Lima y en la plaza de Cibeles, pero también cubrirá otros puntos vinculados a la agenda de la visita, como el Palacio Real, la residencia del arzobispo, el Congreso de los Diputados, la Catedral de la Almudena, el Movistar Arena, el estadio Santiago Bernabéu, el centro de Cáritas en Latina e IFEMA Madrid.

Cortes de tráfico en Cibeles desde este viernes y hasta el domingo. / Ayuntamiento de Madrid

SER, aparcamientos para autobuses y cortes en AZCA

“Van a ser días difíciles” para la movilidad, sobre todo el lunes, ha reiterado Almeida, antes de volver a pedir comprensión a los madrileños. Para aliviar las restricciones de estacionamiento, los vecinos de 12 barrios afectados podrán aparcar desde hoy hasta el 8 de junio en toda la zona SER verde de la ciudad. La medida incluye zonas de Centro, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí. Además, el Ayuntamiento ha habilitado siete espacios para 1.360 autobuses de visitantes, repartidos entre Pitis, Ronda de la Comunicación, Valdebebas, Caja Mágica, parque del Oeste y Ensanche de Vallecas.

Uno de los puntos más sensibles será AZCA. Con motivo de la vigilia del sábado en la plaza de Lima, los túneles tendrán restricciones prácticamente totales al tráfico desde primera hora de la mañana, con cierres en los accesos vinculados a Castellana, plaza de Lima, Raimundo Fernández Villaverde, General Perón y Orense. El Ayuntamiento advierte de que el operativo será dinámico y podría incluir el cierre total del túnel si fuera necesario, aunque se garantizará el paso de los servicios de emergencia.

El dispositivo de seguridad contará con unos 4.000 agentes de Policía Municipal durante los cuatro días de visita, de los que 1.900 se dedicarán a la gestión del tráfico y al acompañamiento de las comitivas del Papa, la Casa Real y otras autoridades. También participarán 480 agentes de movilidad entre el 1 y el 10 de junio, con especial refuerzo durante las jornadas centrales.

Por su parte, Samur -Protección Civil movilizará alrededor de 1.000 efectivos y desplegará 9 puestos sanitarios avanzados: cuatro en el entorno de Lima y cinco en Cibeles. Además, ha formado a 2.600 voluntarios en primeros auxilios y está difundiendo recomendaciones sobre calor, atragantamientos y comportamiento en grandes concentraciones. Madrid Salud ha reforzado también los controles en fuentes y puntos de agua.

El operativo se completa con 558 trabajadores y 328 máquinas de limpieza, SELUR y recogida de residuos, así como con más de 2.000 contenedores y 428 papeleras de aro instaladas en los principales recorridos y zonas de concentración. Samur Social, por su parte, desplegará siete unidades móviles para atender a menores que puedan perderse, personas mayores, personas sin hogar y personas con movilidad reducida.

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Almeida ha asegurado que los dispositivos están ya “prácticamente perfilados”, aunque deberán mantener “la flexibilidad necesaria” para adaptarse a cualquier imprevisto. También ha avanzado que el desmontaje de las estructuras instaladas en el Bernabéu, Lima y Cibeles comenzará de forma inmediata tras los actos para recuperar “en un tiempo razonable” la normalidad. “Madrid volverá a cumplir”, ha defendido el alcalde, convencido de que la visita será “una auténtica fiesta”.