Sondeo flash
Encuesta GESOP: Los españoles aprueban al papa León XIV y le reciben entre la indiferencia y la curiosidad
Las opiniones positivas sobre el Pontífice quintuplican a las negativas, pero la ciudadanía se divide acerca del uso de recursos públicos para la visita
Jose Rico
El papa León XIVaterrizará el sábado en España en medio de una expectación moderada y un interés limitado ante una visita que despierta más curiosidad que entusiasmo. El primer año de Robert Francis Prevost en la silla de San Pedro, marcado, entre otras cosas, por el enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha granjeado una imagen positiva entre los españoles, una sociedad que se sigue considerando mayoritariamente católica y que expresa poca hostilidad hacia el actual Pontífice. Esta es, al menos, la fotografía que se desprende de una 'encuesta flash' realizada esta misma semana por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP).
El 93,5% de la ciudadanía ha oído hablar de la visita del Papa a España, que se desarrollará en Madrid, Barcelona y Canarias entre grandes restricciones de movilidad. Sea por estos condicionantes o por otras circunstancias, a dos de cada tres españoles (67,9%) les despierta poco o ningún interés la llegada de León XIV, mientras que al 32% sí le suscita mucho o bastante interés. El viaje atrae algo más a las mujeres que a los hombres y a las franjas de edad más joven (de 18 a 29 años) y más mayor (a partir de 60 años). Por electorados, la diferencia más notable se produce entre los votantes del PP, que son los únicos cuyo interés supera el 50%. En el resto de partidos, incluido Vox, predomina el desinterés.
El 61,7% de los encuestados opinan que la visita es un acontecimiento muy o bastante importante para España, frente al 37% que lo considera poco o nada importante. De nuevo son los votantes de la derecha quienes más importancia dan a la presencia de León XIV, al igual que las franjas de edad más mayores. El trabajo de campo del sondeo se efectuó los días 1 y 2 de junio a partir de 500 entrevistas, coincidiendo con los preparativos del viaje.
Preguntados por el sentimiento que les genera la llegada del Papa, la mitad de los españoles (50,3%) reflejan indiferencia, tres de cada diez (30%) muestran curiosidad, el 14,3% afirma tener ilusión y un escaso 5,1% expresa rechazo. Es decir, la visita no entusiasma a la mayoría de los ciudadanos, pero la hostilidad hacia León XIV es muy minoritaria. Indiferencia y curiosidad predominan en todos los segmentos sociales y electorados, mientras que el sentimiento de ilusión se dispara solo entre los votantes del PP (33,1%).
En la misma línea, algo más de la mitad de los españoles (55,3%) afirman tener una imagen "ni positiva ni negativa" del Papa, y uno de cada tres (36,3%) tienen una opinión positiva. Apenas el 6,6% de los entrevistados aseguran tener una percepción negativa del Pontífice. Los votantes del PP y del PSOE son los que valoran mejor a León XIV, superando en apoyos al electorado de Vox.
Y es que, ideológicamente hablando, el 52,7% de los españoles sitúan al Papa como una figura moderada, mientras que el 22,9% le define como conservador y el 15,2% le considera progresista. Los votantes más 'críticos' con Prevost son los de Vox, pues el 28,3% le ven demasiado progresista.
Golpeada en los últimos años por escándalos de pederastia, el 58,2% de los encuestados creen que la visita del Papa ayudará poco o nada a mejorar la imagen de la Iglesia Católica en España, frente al 38,5% que asegura que contribuirá mucho o bastante a este objetivo. Los más optimistas en este sentido son los votantes del PP.
Algo más de división genera la idea de que las administraciones públicas destinen recursos a la organización de los actos, algo que apoya el 42,4% de los españoles y rechaza el 56,1%. Entre los ciudadanos de mayor edad y los votantes de PP y de Vox se dan los porcentajes más altos de respaldo a la financiación pública del acontecimiento.
Finalmente, el GESOP constata que siete de cada diez ciudadanos (70,8%) afirman que España sigue siendo un país católico, idea que niega el 27,1%. La percepción católica es mayoritaria en todos los segmentos y electorados, situándose por encima de la media estatal entre los hombres, los más jóvenes, los más mayores y los votantes del PP y del PSOE.
Ficha técnica del sondeo
-Empresa responsable: GESOP.
-Técnica de investigación: Entrevistas online.
-Ámbito de estudio: España.
-Población objetivo: 18 y más años con derecho a voto.
-Número de entrevistas: 500.
-Muestra: Distribución proporcional por sexo, edad, comunidad autónoma y dimensión de municipio. Ponderación final para equilibrar los datos de la distribución de la población.
-Margen de error: ± 4,44% en el supuesto de m.a.s. Para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
-Trabajo de campo: 1 y 2 de junio de 2026.
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