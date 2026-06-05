Interior activa este sábado la fase crítica por la visita del Papa, "el mayor despliegue nunca antes diseñado" con más de 15.000 efectivos

El Ministerio del Interior activará la fase crítica a partir de la medianoche de este sábado del dispositivo por la visita del Papa a España, "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado", para el que Policía Nacional y Guardia Civil han movilizado a más de 15.000 efectivos, a los que se suman Mossos d'Esquadra y policía canaria y locales en las otras sedes que visitará León XIV.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este viernes, a 24 horas de la llegada del Papa a Madrid, la puesta en marcha del Centro de Mando (CEMAN) en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), el órgano que realizará el seguimiento y la coordinación permanente de este dispositivo durante la estancia en Madrid del pontífice y su séquito.

"Para que veáis la dimensión del acontecimiento, en la vigilia en la Plaza de Lima de Madrid se prevén más de 400.000 personas y la misa del domingo en Cibeles se estima una presencia de más de un millón de personas", ha destacado Marlaska.

Será la medianoche de este sábado cuando se active la fase crítica del Plan Especial de Seguridad diseñado para garantizar el normal desarrollo de la visita que el papa León XIV realizará a España hasta el próximo 12 de junio. El objetivo es blindar las zonas de esta visita, así como alojamientos y las rutas de desplazamiento empleadas o instalaciones de emergencias e infraestructuras críticas.

La fase crítica del plan especial de seguridad se ha ajustado a los distintos territorios que serán visitados por León XIV: la sede de Madrid desde las 00:00 horas del 6 a las 13:30 horas del 9 de junio; la sede de Barcelona, desde las 07:00 horas del 9 a las 08:00 horas del 11 de junio; y la sede de Canarias, desde las 00:00 horas del 11 de junio hasta que, el 12 de junio, el avión que traslada al sumo pontífice abandone el espacio aéreo español.

En estos tres momentos, el plan especial de seguridad se encontrará establecido en su máximo nivel de activación, así como los planes de autoprotección y emergencias, todo ello en coordinación con el Nivel de Alerta del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (en la actualidad, nivel 4 reforzado), al objeto de garantizar la seguridad integral de toda la visita.

Despliegue sin precedentes

"El dispositivo diseñado por el Plan Especial de Seguridad para la visita papal representa un despliegue policial sin precedentes, concebido conforme al principio de competencia territorial y funcional previsto en la legislación vigente", ha destacado el Ministerio del Interior.

Desde esa perspectiva, la cápsula inmediata de seguridad del Papa León XIV y su delegación durante toda la visita corresponde a la Policía Nacional, mientras que el resto de los dispositivos operativos se distribuyen entre la guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y las policías locales, así como una reducida participación del Cuerpo General de Policía Canaria.

El dispositivo cuenta con más de mil vehículos terrestres y 16 aeronaves, a los que hay que sumar integrantes de los departamentos de Seguridad de la Casa Real y de Presidencia del Gobierno, de las Fuerzas Armadas, de los Mossos d'Esquadra -que desplegarán más de 6.100 agentes-, del Cuerpo General de Policía Canaria y de las policías municipales de las localidades visitadas por la comitiva papal.