La 'zona cero' de Madrid a escasas horas de la llegada del Papa: "Entiendo que la ciudad se involucre, pero la prioridad deberían ser los ciudadanos"

La ‘zona cero’ de la visita del Papa León XIV en Madrid se sitúa en el entorno de la Plaza de Cibeles, donde el domingo 7 de junio tendrá lugar la misa multitudinaria que reunirá a cientos de miles de fieles. Con motivo de este y otros actos, como la vigilia de este sábado en la Plaza de Lima, el Ayuntamiento ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad y movilidad en el distrito, provocando restricciones progresivas durante los últimos días. Desde esta noche a las 00:00 horas, la Plaza de Cibeles y su área de influencia permanecen completamente cerradas al tráfico. Las principales afecciones están en la calle Alcalá, el Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos, la Plaza de Cánovas del Castillo y varias vías adyacentes, donde también se han suprimido carriles y paradas de autobús. Los trabajos de montaje iniciaron el pasado 21 de mayo

Sin embargo, a lo largo de este viernes, algunos curiosos han querido acercarse a los alrededores para observar cómo los trabajadores llevan a cabo los últimos preparativos de cara al fin se semana. Una de ellas es Lourdes, gallega de nacimiento. Vive en la calle Espronceda desde hace 40 años y en su paseo matutino ha decidido pasar por Cibeles: “Veo normal que se haya dado tanta importancia a la visita. A lo mejor otra gente, más joven, cree que es demasiado. Me voy ya y no vuelvo. He venido a echar un ojo, nada más”, dice. A su lado, Margarita hace una fotografía al escenario desde el que el pontífice ofrecerá una eucaristía masiva este domingo: “Cortan el centro para todas las tonterías del mundo. El Papa es más importante que muchas de las manifestaciones que hay. He venido a ver un museo y a misa, en Jesús de Medinaceli”.

Imagen del Paseo de Recoletos, afectada por las restricciones, a primera hora de este viernes. / EPE

La madrileña, taxista jubilada, asegura que siempre ha tratado de evitar la zona centro con el coche. Sin embargo, no le molestan las aglomeraciones cuando se trata de ir a pie: “Aquí estaré en la misa del domingo”. Unos pasos más allá, Fernanda camina con premura, mochila a la espalda. Va camino al trabajo y tiene que atravesar la zona cero hasta llegar a su oficina. “Vivo en Atocha y tengo que ir a Chueca. Soy autónoma y tengo un local cultural. Decidí trabajar hasta hoy y cerrar el fin de semana, que es cuando solemos organizar actividades. Va a ser imposible llegar”, cuenta. Decepcionada con la retirada de algunos árboles a propósito por el evento, cree que no ha sido buena idea condensar varios eventos en una misma fecha: “La Feria del Libro, Bad Bunny, el Papa… Está siendo mucho colapso para Madrid”.

Teletrabajo aconsejado

Su autobús terminó de circular en Neptuno cuando normalmente lo hace en Cibeles y, pese a que otros días se ha desplazado a pie, hoy ha optado por el metro. “Ya está muy colapsado y todavía no ha llegado el Papa. Mi plan del fin de semana es no salir de casa. Ni me planteo venir al centro. Al no ser creyente, para mi es innecesario cortar tantas calles, pero imagino que para los que sí creen, merece la pena. Hay más tránsito del que pensaba. Y muchos coches particulares, a pesar de que han recomendado no cogerlo”, añade. A diferencia del caso de Fernanda, han sido miles los trabajadores a los que se ha recomendado teletrabajar desde casa los días previos a la visita.

Una de ellas es María, que cumple cinco días conectada en su domicilio. “Fue una recomendación de la empresa para no perder tiempo en los traslados. Al estar todo cortado, tardaríamos el doble en llegar. De hecho, ayer tuve que acercarme a recoger unos papeles y la zona estaba imposible. Me vi obligada a dar un rodeo enorme. Entiendo que la ciudad se involucre con la llegada del Papa, pero la prioridad deberían ser los ciudadanos. Van a ser días de no pisar el centro y de movilidad complicada”, sostiene. También Susana, cuya empresa se ubica en Paseo de Recoletos y ha optado por quedarse en casa estos días: “La ciudad está funcionando, pero se nota alterada. Hay más policía, más gente en la calle, vallas, desvíos y mucha incertidumbre de cara al fin de semana”.

Varios baños portátiles en los alrededores de la plaza de Cibeles. / EPE

Si bien entiende que la visita de León XIV puede atraer peregrinos y visitantes, critica la “alteración considerable” que ha supuesto para quienes viven y trabajan en el centro de la capital. Los empleados de la zona cero no son los únicos afectados. También los negocios próximos a la plaza de Cibeles y otros puntos clave, que afrontan unos días algo atípicos. “No he notado que haya bajado la afluencia pese a las restricciones de tráfico, parece un día normal”, cuenta Yanira, quiosquera en Cibeles. “La empresa me ha dado un salvoconducto para poder pasar los controles policiales y llegar a mi puesto de trabajo. Abriré todos los días y me mandarán a un compañero de apoyo para la ocasión”, dice.

"Una montaña rusa"

El comercio permanecerá abierto incluso durante la eucaristía del domingo, cuando esperan la mayor afluencia: “No creo que vengan a comprar imanes pero estoy segura de que las bebidas se agotarán. Hemos recibido hoy un pedido mucho más grande de lo habitual y ya está todo almacenado. Espero que alcance”. A pocos metros, en una cafetería situada en plena Puerta de Alcalá, la situación es similar. Laura, su responsable, asegura que el pedido de esta semana supone más del doble que el habitual y se espera hacer sold out “en casi todo”. “Esta semana ha sido una montaña rusa. Hasta el miércoles hubo mucho tránsito de turistas y trabajadores, como siempre, pero estos últimos dos días no ha venido tanta gente. El domingo, por la eucaristía, nos han mandado venir a todos los empleados para ser los máximos posibles atendiendo al público. Aún no han aclarado si estará cerrado el acceso a peatones o cómo llegar al local”, apunta.

Además de las restricciones en Cibeles y alrededores, durante los días 6 y 7 de junio se prevén cortes intermitentes adicionales por los desplazamientos del papamóvil y la llegada masiva de asistentes, pudiendo verse afectados también tramos de Castellana, Génova, Goya y O'Donnell. Más de 50 líneas de la EMT han modificado sus recorridos, mientras que otras paradas han sido anuladas temporalmente. Como alternativa, el Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público, cuyos autobuses son gratuitos del 3 al 9 de junio, y aconseja evitar los desplazamientos en vehículo privado por el centro de la capital. Las autoridades advierten de que los horarios de reapertura dependerán de la evolución de los actos y de la afluencia de público.

Imagen de la calle Alcalá en su tramo más próximo a la plaza de Cibeles, afectada por los cortes de tráfico. / EPE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido este viernes una reunión de coordinación con los servicios municipales presentes en el operativo especial desplegado. El Consistorio permitirá hasta el 8 de junio que los residentes de 12 barrios afectados por las restricciones de estacionamiento aparquen en toda la zona SER de la ciudad. Además, ha habilitado siete áreas con capacidad para 1.360 autocares de visitantes y prevé restricciones prácticamente totales en los túneles de AZCA durante la vigilia del sábado. El operativo contará con 480 agentes, 310 de ellos en las jornadas centrales. Por su parte, la Policía Municipal desplegará cerca de 4.000 efectivos, 1.900 destinados específicamente a la gestión del tráfico. SAMUR movilizará casi 1.000 efectivos e instalará nueve puestos sanitarios, cuatro en Lima y cinco en Cibeles. Además, ha formado a 2.600 voluntarios en primeros auxilios. En materia de limpieza y residuos, serán 558 trabajadores, 328 máquinas, 2.077 contenedores y 428 papeleras en los principales puntos de concentración.

Rápido desmontaje

“Es el operativo más grande que jamás ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, tanto si hablamos de recursos humanos como materiales, con el fin de garantizar la viabilidad de la visita del Papa y que la imagen de Madrid estos días sea la de una ciudad preparada. Estamos hablando de más de 8.000 servidores públicos que trabajarán para que los eventos se desarrollen con normalidad. No es fácil en tan solo tres meses y, sin embargo, nuestros servicios lo han vuelto a hacer. Van a ser días difíciles para la movilidad en la ciudad, ya lo hemos advertido. El lunes será un día muy complicado todavía para circular. Sin embargo, estamos trabajando para acelerar el desmontaje de estructuras lo máximo posible”, ha expresado el alcalde.

Según datos del Consistorio, este viernes se ha registrado un descenso del tráfico del 36% en el interior de M-30 respecto a un viernes tipo. Además, con la gratuidad de autobuses y bicicletas desde el pasado día 3, el jueves se registraron 69.987 viajes en bicicleta, lo que supone un crecimiento de uso respecto a la semana pasada del 23,41% y aumento del 46,67% respecto a día comparable del año pasado. En autobús, el crecimiento ha sido del 3%.

Por otro lado, para quienes tuvieran pensado acercarse a la Feria del Libro, que celebra su 85ª edición, el Ayuntamiento pedía esta semana a los lectores que planificasen sus desplazamientos y proprizasen los accesos situados en la avenida de Menéndez Pelayo, especialmente las puertas de la Armada Española y la Reina Mercedes. Son las entradas más aconsejables para quienes quieran llegar a las casetas sin atravesar las zonas de mayor afección por la visita del Papa León XIV a la capital, que se alargará hasta el martes, 9 de junio.