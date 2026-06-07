En la casita VIP de los 'influencers' de Dios: "Tengo 700.000 seguidores, para que luego digan que no hay católicos"

Lo han bautizado la 'casita', como la de Bad Bunny, y la verdad es que no es tan colorida -es de color negro intenso-, pero las cerca de 30 personas que hay dentro sí son bastante conocidas. En la Red. Son instagrammers e influencers que suman millones de seguidores y cientos de millones de visualizaciones en sus canales. Sintieron la llamada -en sentido literal- hace poco, unos días, cuando vibró su móvil para ser invitados por la Organización del viaje apostólico del Papa para venir a esta suerte de zona VIP con vistas privilegiadas a la misa de León XIV en la Plaza de Cibeles de Madrid.

En esta grada tipo autobús hay terraza, un pequeño saloncito con aire acondicionado, muchas botellas de agua, unos asientos mulliditos donde algún "misionero digital", como alguno se califica, ha echado una cabeza a primera hora, y, sobre todo, mucho espacio. Aquí, apreturas ninguna. Que son los influencers de Dios. Por aquí anda Belén Perales, cuyo canal de Youtube, 'El rosario de las 11', suma 625.000 seguidores. "Fíjate, ¡eh!", presume, "para que luego digan que no hay católicos, hay muchísimos".

Dice Belén, que ha cumplido ya los 60 años y se convirtió hace poco, que esto lo hace por amor a Dios. "Había estado 37 años sin confesarme y empecé rezando el rosario. Yo he tenido una vida muy buena, me lo he pasado muy bien, pero esta es la época más feliz de vida", se reafirma la mujer, que señala que ser divulgadora digital de la palabra de Dios no es un camino de rosas. "Nunca nos tienen en cuenta en las redes sociales. Nos han dado mucha caña por seguir a un crucificado, un crucificado que resucitó al tercer día, ¡eh!", apostilla.

"Ha sido un regalo recibir la llamada"

María Jesús Villanueva, más conocida como 'Susi Profe', tiene casi dos millones de suscriptores en su canal de Youtube, donde da consejos pedagógicos para estudiantes de Primaria. "Yo vivo mi fe diariamente. Ha sido un regalo recibir la llamada para venir hoy, estaba con el corazón encogido porque en principio no iba a venir", asegura esta divulgadora madre de tres niños y residente en Torrejón de Ardoz, que afirma que su manera de vivir el cristanismo la comparte en su cuenta de Instagram personal.

"El gesto que [el Papa] hizo ayer del 'six-seven' les ha impactado a los jóvenes, se ha generado feeling, eso mola porque consegues hacer oídos con eso, que te presten atención... Dios es muy importante", asegura. "Es una experiencia única que hay que vivir", sostiene Natalia, de Experimentos Caseros -@ExpCaserosMix-, que suma 3,2 millones de seguidores en Youtube y que hoy también ha sido invitada a esta zona VIP frente a la que pasó el Pontífice con su papamóvil momentos antes de empezar la misa. Aunque su canal va de otra temática completamente distinta (es un canal científico) y ella no es practicante, asegura que está muy "ilusionada" de ver tan cerca la misa.

"Es difícil encontrar marcas que quieran trabajar contigo cuando hablas de Dios" Abril Casals — Influencer (Canal Ánimo bombilla)

Abril Casals es otra de las influencers de la palabra. Tiene cerca de 20.000 seguidores con su cuenta Ánimo bombilla, donde esta joven de 20 años cuenta su "experiencia de fe". "El Papa nos trasmitió ayer lo cercano y humano que es", señala la joven, que añade que todavía no se puede ganar la vida con su canal porque no es fácil encontrar partners para la temática católica. "Es difícil encontrar marcas que quieran trabajar contigo cuando hablas de Dios", afirma la joven, que pese a no ser bautizada, comenzó a hacerse "preguntas" con 14 años y acabó bautizándose ya de adolescente. "Al principio mis padres eran reticentes, pero ahora están felices. Quieren lo mejor para mi. Incluso ellos se han acercado a la fe", añade.

Las 'influencers' María Jesús Villanueva (Susi Profe) y Natalia (Experimentos caseros) son fotografiadas en la casita VIP para creadores de contenido en la misa de Cibeles. / JOSÉ LUIS ROCA

"Ayudarán a amplificar el mensaje del Papa"

Quique Mira y María Lorenzo son un matrimonio que tienen diversos proyectos en redes, entre ellos un pódcast. "Hablamos sobre noviazgo, matrimonio, cómo compartir esa experiencia con Cristo, como ser novios con Dios", dice Quique, que asegura que están "muy contentos" de estar en Cibeles esta mañana soleada.

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Desde la organización del viaje se piensa fundamental la labor de estos creadores digitales. "Todos ellos van a ayudar a amplificar el mensaje del Papa, que llegue a otra gente, no solo católicos, que todos puedan escuchar su mensaje", afirma una portavoz mientras a poco metros de allí, otra responsable de la coordinación del viaje pide a varios voluntarios que suban con sus paraguas a la tribuna de prensa para dar sombra a los periodistas. "Es que les tengo con el ordenador ardiendo, por favor", suplica.