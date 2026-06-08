El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar

La Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico realizó un total de 144.346 controles de drogas durante 2025 frente a los 122.938 del anterior y sancionó a 70.717 conductores con pérdida de puntos por conducir bajo sus efectos, lo que supone 6.403 más que en el ejercicio precedente.

En una respuesta parlamentaria a varias preguntas formuladas por el Partido Popular (PP), el Gobierno detalla que en 2025 se realizaron 144.3 test de drogas, la cifra más alta desde 2021 (123.211). En 2022 la Guardia Civil controlo el consumo de drogas con 58.126 pruebas, en 2023 con un total de 101.927 y en 2024 realizó 122.938 en total.

En el caso de sanciones firmes con pérdida de puntos por consumo de drogas, la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico impuso 41.067 en el año 2021; 42.103 en 2022; 50.002 en 2023; 64.314 en 2024; y un total de 70.717 el pasado 2025, según la respuesta recogida por Europa Press.

En España está permitido conducir con una tasa de alcoholemia que no supere los 0,5 g/l de alcohol en sangre (0,25 mg/l en aire espirado), una cantidad que se reduce a 0,3 g/l (0,15 mg/l) en el caso de conductores noveles y profesionales. Conducir bajo los efectos del alcohol se considera delito a partir de 0,6 mg/l de aire espirado o 1,2 g/l en sangre, tal y como recoge el Código Penal. La negativa a someterse a las pruebas de alcohol también está penada con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Además, hay que recordar que cuando un conductor da positivo en alcohol, se le inmoviliza el vehículo, explican desde RACE.

Pero con los menores, las tasas se endurecen. Con la última reforma de la Ley de Tráfico, que entró en vigor en marzo de 2022, se establece cuál debe ser la tasa de alcohol para los menores de 18 años que lleven algún tipo de vehículo. Los menores no pueden ingerir nada de alcohol (0,0 g/l o 0,0 mg/l en aire espirado) si quieren conducir un patinete, una bicicleta o un ciclomotor de hasta 125 cc (permiso A1).

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Si un menor conduce bajo los efectos del alcohol, la multa es de 500 euros (siempre que la tasa no supere los 0,50 mg/l) y conlleva la retirada de 4 puntos (salvo si lleva una bicicleta o un patinete eléctrico). Si supera los 0,50 mg/l de alcohol, la multa asciende hasta los 1.000 euros. Si un menor se niega a someterse a las pruebas de alcoholemia, la multa también será de 1.000