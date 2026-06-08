La Seguridad Social avisa: adelantar la jubilación puede recortar la pensión hasta un 21%

La decisión de jubilarse antes o después de la edad ordinaria puede marcar una diferencia importante en la pensión final. En 2026, la Seguridad Social mantiene un sistema que penaliza la jubilación anticipada y premia la jubilación demorada, con una horquilla que puede ir desde recortes del 2,81% hasta reducciones del 21% en la pensión, mientras que quienes retrasen su retiro pueden obtener un incremento adicional del 4% por cada año completo cotizado.

La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar el retiro hasta dos años respecto a la edad legal. En 2026, la edad ordinaria se sitúa en 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, y en 66 años y 10 meses para quienes no alcancen ese periodo. Eso significa que algunos trabajadores pueden jubilarse desde los 63 años, mientras que otros deberán esperar hasta los 64 años y 10 meses para acceder a la modalidad anticipada.

Sin embargo, hacerlo tiene consecuencias directas sobre la cuantía de la pensión. La Seguridad Social aplica coeficientes reductores que dependen principalmente de dos factores: cuántos meses se adelanta la jubilación y cuántos años se han cotizado. Estos recortes no son temporales, sino que afectan a la prestación durante toda la vida del pensionista.

El recorte máximo en la jubilación anticipada voluntaria alcanza el 21% para quienes adelanten el retiro 24 meses y hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. En cambio, para quienes hayan acumulado una carrera laboral de 44 años y 6 meses o más, la penalización por adelantar la jubilación dos años baja al 13%. Si el adelanto es de 23 meses, el recorte para este último grupo se sitúa en el 12%, y si el adelanto es de un año, baja hasta el 4,75%.

La tabla de penalizaciones muestra que ni siquiera las carreras laborales más largas quedan libres de recortes. Este punto ha generado malestar entre asociaciones de jubilados, que consideran injusto que trabajadores con más de 40 años cotizados sigan sufriendo reducciones permanentes por retirarse antes de la edad ordinaria. En el caso de quienes han cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, adelantar la jubilación 23 meses puede suponer una penalización del 15%.

Un ejemplo ayuda a entender el impacto: un trabajador con una pensión de 1.400 euros mensuales y una penalización del 15% perdería unos 210 euros al mes. La diferencia se mantiene de forma indefinida, por lo que la decisión de adelantar el retiro no solo afecta al momento de dejar de trabajar, sino también al poder adquisitivo durante toda la jubilación.

El debate se ha intensificado en los últimos años. Asociaciones como AsJubi40 han denunciado la situación de personas con largas carreras de cotización que, pese a haber trabajado durante más de cuatro décadas, ven reducida su pensión si acceden a la jubilación anticipada. En el Congreso llegó a aprobarse una proposición no de ley para instar al Gobierno a eliminar estos coeficientes en trabajadores con 40 años o más cotizados, aunque el Ejecutivo mantiene el sistema vigente y cifró en 3.358 millones de euros el coste de suprimirlos para los beneficiarios de la jubilación anticipada voluntaria.

Frente a estas penalizaciones, la jubilación demorada gana peso. Esta modalidad permite seguir trabajando más allá de la edad ordinaria y obtener un incentivo del 4% adicional en la pensión por cada año completo cotizado después de cumplir los requisitos legales. También existe la posibilidad de optar por un pago único por año cotizado, con cantidades que pueden oscilar entre 4.800 y 13.500 euros en función de los años demorados.

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Destacar por último que el 12,3% de las nuevas altas en pensiones de jubilación de los cuatro primeros meses de 2026 fueron jubilaciones demoradas voluntarias, 7,5 puntos más que en 2019. La tendencia refleja un cambio claro: mientras adelantar la jubilación implica asumir un recorte permanente, retrasarla puede traducirse en una mejora económica de por vida.