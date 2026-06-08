Susana Al-Halabí, psicóloga: "Hay que enseñar a los adolescentes que las experiencias de malestar forman parte de la vida"
La investigadora y un equipo de la Universidad de Oviedo han probado en más de 800 adolescentes asturianos la eficacia de los programas de prevención escolar para mejorar la salud mental juvenil y la convivencia en las aulas
Mónica G. Salas
"Hay que entrenar a los adolescentes en el desarrollo de competencias sociales, enmarcando las experiencias de malestar como parte de la vida y promoviendo la búsqueda de ayuda cuando sea necesario". Así lo afirma la psicóloga Susana Al-Halabí, que junto a un equipo de la Universidad de Oviedo ha probado en 816 adolescentes asturianos (676 de ellos seguidos durante un año) el potencial de los programas de prevención escolar para mejorar la salud mental juvenil y la convivencia en las aulas. El proyecto se enmarca dentro de la Beca Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural de la Fundación BBVA, concedida en 2024.
La investigación, liderada por la profesora titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y coordinadora del grupo de investigación CIPRES, se centró en la prevención de la conducta suicida en adolescentes dentro del ámbito educativo, con el objetivo de generar conocimiento científico riguroso y trasladarlo a los centros escolares mediante intervenciones aplicadas con respaldo empírico. “Los datos nos indican que es posible trabajar la salud mental en las aulas desde un enfoque preventivo, sin necesidad de trasladar un lenguaje clínico que no siempre es adecuado para estas edades”, explica Al-Halabí.
La supervisión del programa fue realizada por esta profesora junto a Adriana Díez Gómez del Casal, de la Universidad de La Rioja. Ambas psicólogas son autoras del programa junto con Alicia Pérez-Albéniz y Eduardo Fonseca-Pedrero, del grupo de investigación PRISMA.
El desarrollo de la Beca Leonardo contó con un equipo de profesionales de la psicología responsables del trabajo de campo y de la implementación en los centros educativos: Benjamín Castro Raya, Belén García Rodríguez, Alicia Gerbolés Carrasco, Adriana Fernández García y Ana Moreno González. La coordinación institucional con la Consejería de Educación del Principado de Asturias fue llevada a cabo por Covadonga Menéndez Suárez, directora del Centro del Profesorado y de Recursos de Oviedo, mediante un convenio con la Dirección General de Inclusión Educativa y Ordenación.
Institutos participantes
La investigación se desarrolló con la participación voluntaria de seis institutos de educación secundaria de Oviedo, Siero, Nava y Villaviciosa: IES Alfonso II, IES La Ería, IES La Florida, IES La Fresneda, IES Peñamayor e IES Víctor García de la Concha. “La escuela es un contexto privilegiado para promover factores de protección, pero debemos hacerlo con prudencia y con base científica, evitando la sobreinformación y el lenguaje diagnóstico, y apostando por fortalecer habilidades sociales y el sentido de pertenencia”, remarca Susana Al-Halabí.
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