El sexo salvó el planeta: un estudio demuestra cómo la reproducción asexual ralentizó la evolución y redujo la variedad de especies durante milenios

Durante buena parte de la historia de la vida, el planeta fue un lugar sorprendentemente tranquilo. Demasiado tranquilo, de hecho. Los primeros animales conocidos de la Tierra vivían en el fondo de los océanos, se alimentaban sin moverse, carecían de boca, órganos y cerebro, y se reproducían haciendo copias de sí mismos. Sin dramas, sin grandes rivalidades y, aparentemente, sin demasiadas ganas de innovar. Tanto es así que apenas había diversidad biológica en el planeta. Este fenómeno, investigado durante décadas, ha suscitado innumerables preguntas para tratar de entender por qué durante millones de años la evolución pareció quedarse 'estancada' en estas formas de vida y, sobre todo, qué ocurrió para que de golpe brotaran tantas nuevas especies. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Cambridge afirma que la respuesta a esta incógnita podría ser que durante demasiado tiempo nadie tuvo sexo. Y eso supuso un problema para la vida en sí misma.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Ecology & Evolution', sugiere que el sexo o, mejor dicho, el cambio de la forma de reproducción predominante salvó el planeta. Según explican los investigadores responsables de este trabajo, liderados por la científica Emily Mitchell, cuando hace 574 millones de años brotó la vida en la Tierra, la mayoría de formas de vida se reproducían de manera asexual. En ese momento, esta estrategia favorecía la cooperación y el intercambio de recursos entre individuos emparentados pero, a su vez, reducía la competencia dentro de las comunidades y, con ello, la presión evolutiva para desarrollar nuevas adaptaciones. En un entorno marino relativamente estable y rico en nutrientes, esta fórmula funcionó con éxito durante millones de años. Pero en cuanto estos organismos comenzaron a expandirse hacia ambientes más superficiales y cambiantes, donde las tormentas, las fluctuaciones de temperatura y la escasez de recursos hacían más difícil la supervivencia, la situación cambió radicalmente.

Los científicos afirman que el cambio de un entorno relativamente estable a un mar con tormentas, fluctuaciones de temperaturas y escasez de recursos impulsó un cambio en las formas de reproducción

Los autores sostienen que, ante este cambio de circunstancias, este aumento del estrés ambiental favoreció la reproducción sexual entre las especies y eso, a la larga, dio lugar una estrategia capaz de generar una mayor diversidad genética y, por tanto, una mayor capacidad de adaptación a los vaivenes del clima y del entorno. El estudio, de hecho, apunta a que este cambio no solo permitió a los animales colonizar nuevos hábitats, sino que también intensificó la competencia y aceleró los procesos de selección natural, desencadenando una explosión de biodiversidad que acabaría sentando las bases para la posterior expansión de la vida animal durante el Cámbrico. O dicho de otra forma, somos lo que somos gracias a esa primera revolución sexual ocurrida millones de años atrás.

Representación artística de una comunidad animal durante el Precámbrico. / Hugo Salais / Universidad de Cambridge

¿Pero cómo han logrado los científicos llegar a esta conclusión? Y atentos porque esta parte de la historia resulta tan interesante como la conclusión en sí. Según explican los investigadores, para responder a esta pregunta se analizaron fósiles procedentes de Mistaken Point, en Terranova, uno de los yacimientos más importantes del mundo para estudiar los ecosistemas del último periodo Precámbrico. Utilizando técnicas de escaneo láser de alta resolución y análisis espacial se reconstruyó la distribución de los organismos sobre el lecho marino hace unos 574 millones de años. A partir de estos datos, se desarrollaron modelos informáticos capaces de simular el comportamiento de aquellas primeras comunidades animales bajo diferentes estrategias reproductivas. Al comparar distintos escenarios, los científicos comprobaron que los modelos basados en una reproducción asexual eran los que mejor explicaban la baja diversidad observada en estas comunidades primitivas, mientras que una mayor dispersión asociada a la reproducción sexual coincidía con un aumento mucho más rápido de la diversidad biológica.

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El estudio fue posible gracias al análisis de fósiles procedentes de Mistaken Point, en Terranova, uno de los yacimientos más importantes del mundo para estudiar los ecosistemas de finales del Precámbrico

Los resultados de este trabajo, publicados este martes, además de aportar una nueva explicación sobre los orígenes de la biodiversidad animal, ofrecen una lección más amplia sobre cómo funciona la evolución. Y es que, según afirman los autores de este trabajo, la innovación biológica no surge únicamente de las mutaciones sino que también depende del contexto ecológico, de la competencia entre organismos y de las presiones que impone el entorno. La historia de los primeros animales parece demostrar que una vida demasiado cómoda puede ser mala para la creatividad evolutiva. Y que a veces, y solo a veces, el estrés, la incertidumbre y la necesidad de adaptarse es lo que termina impulsando transformaciones más radicales. La biodiversidad que hoy puebla los océanos, los bosques y las ciudades podría deber parte de su origen a en una revolución sexual prehistórica y en la increíble capacidad de la naturaleza de reinventarse cuando las cosas se vuelven complicadas.