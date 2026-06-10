El abad de Montserrat, Manel Gasch: "Es uno de los peregrinajes más importantes de nuestra historia"

El padre abad de Montserrat, Manel Gasch, ha expresado este mediodía su agradecimiento al Papa durante la visita del pontífice al monasterio benedictino, un acontecimiento que ha calificado como "uno de los peregrinajes más importantes de nuestra historia". En un discurso solemne pronunciado en la basílica, justo antes de iniciar la plegaria del Santo Rosario presidida por el Santo Padre León XIV, el abad ha subrayado el valor espiritual y simbólico de la presencia papal en el marco de la clausura del Milenario de Montserrat.

"Vuestra visita nos confirma en la fe y en el sentido de este santuario y monasterio milenario", ha afirmado Gasch al inicio de su intervención. Según el abad, la visita representa un reconocimiento a la misión que Montserrat desarrolla desde hace siglos como lugar de encuentro entre la vida monástica y el peregrinaje. Durante su parlamento, Gasch ha puesto de relieve los principales valores que, según ha dicho, definen la experiencia montserratina: "Acoger es nuestra misión". También ha encomendado a la oración del Papa los frutos de la acción pastoral del monasterio, destacando "la naturaleza de la montaña, la belleza de la liturgia y de la música de nuestra Escolania" como caminos que conducen hacia Jesucristo.

El abad ha dedicado una parte significativa de su discurso a la Virgen de Montserrat, a quien ha definido como "princesa y patrona de los catalanes". Al referirse a la Moreneta, ha señalado que "hace visible el misterio de la Encarnación" y que, a través de ella, "el ser humano toma así el mayor valor que pueda tener al ser asumido por Dios". Gasch ha reivindicado Montserrat como un espacio de reconciliación y construcción de la paz. Recordando unas palabras de san Pablo VI, ha expresado el deseo de que el monasterio continúe siendo "el lugar donde el hombre se recupera a sí mismo y ayuda a edificar un mundo en paz". En este contexto, ha agradecido al Papa "vuestro testimonio a favor de todo ser humano y la radicalidad de vuestra denuncia de la violencia, para conseguir un mundo sin guerras".

En un tramo del discurso pronunciado en castellano, Gasch ha destacado la vocación universal del santuario. Citando unas palabras de san Pablo VI dirigidas a un abad de Montserrat, ha recordado la invitación a "Acoged a todos. Accogliete tutti!". En este sentido, ha asegurado que "nuestra oración es que todo aquel que llegue como visitante se vaya como peregrino, caminando hacia la patria celestial".

El abad ha concluido su intervención agradeciendo al pontífice haber hecho posible esta jornada y cerrar el milenario del monasterio. Finalmente, ha reivindicado la vigencia de la definición que san Juan Pablo II hizo de Montserrat describiéndolo como "antena de la buena noticia de la salvación" abierta a todos.