Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los consumidores amantes de la cocina de alta calidad y sin complicaciones. Se trata de la batidora de pie de diseño en madera que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: disponible por tan solo 29,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de alto rendimiento gracias a su potencia de 600 vatios. Junto con sus cinco niveles de velocidad y su función de pulso, ofrece un control total de la textura, evitando que los alimentos se licúen o se calienten en exceso.

La batidora cuenta con un vaso mezclador de plástico robusto y una cuchilla de acero inoxidable que no solo garantizan funcionalidad, sino resistencia con el paso del tiempo.

Según indica el fabricante, todas las piezas son desmontables y aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza. Además, incluye un manual de instrucciones con 10 sugerencias de recetas para los más curiosos culinarios.

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Batidora de pie. / LIDL

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. Todos tendrán un único objetivo: conseguir esta potente batidora que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.