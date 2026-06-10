No molestes a una tortuga marina si aparece en la playa: esto es lo que debes hacer si ves una o encuentras sus huellas

La llegada de junio trae consigo algo más que calor, terrazas y los primeros baños del verano. También comienza un momento clave para una de las especies más emblemáticas y vulnerables del Mediterráneo: las tortugas marinas vuelven a nuestras playas para intentar anidar.

Por eso, la ONG Xaloc ha puesto en marcha un año más la campaña ¡Alerta Tortuga!, una iniciativa de sensibilización ciudadana sobre cómo actuar si se detecta una tortuga marina, sus huellas en la arena o un posible intento de puesta en el litoral valenciano. El mensaje principal es sencillo, pero puede marcar la diferencia: no tocar, no molestar y llamar al 112.

Durante la noche, las hembras de tortuga marina salen del mar para depositar sus huevos en la arena. Es un proceso delicado y cualquier interferencia puede ponerlo en riesgo. La presencia de personas, luces, flashes, perros, objetos abandonados en la playa o incluso las máquinas de limpieza pueden afectar a los nidos o borrar los rastros que permiten localizarlos a tiempo.

Y ahí entra la ciudadanía. Igual que ocurre con otros animales que aparecen en entornos urbanos o costeros y ante los que muchas veces se actúa por desconocimiento, la clave no está en intervenir por impulso, sino en saber cuándo apartarse y avisar. En este caso, un simple aviso al 112 permite activar el protocolo de actuación y movilizar a los organismos responsables de proteger los nidos en la Comunitat Valenciana.

Desde Xaloc recuerdan varias pautas básicas si se encuentra una tortuga marina en la playa: no tocarla, no iluminarla con linternas ni flashes, evitar hacer fotografías con luz directa y mantener una distancia prudente. La prioridad es no interferir en el proceso de puesta.

Platges de Nules

También es importante prestar atención a los rastros en la arena. Las huellas pueden ser la señal de que una tortuga ha salido del mar durante la noche para intentar anidar. Si estas marcas desaparecen antes de ser detectadas, el nido puede quedar sin identificar y expuesto a daños. En años anteriores, según advierte la campaña, algunos nidos no localizados a tiempo se han visto afectados por factores como perros que los desentierran u otros elementos presentes en la playa.

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La campaña ¡Alerta Tortuga! arrancó el pasado domingo 31 de mayo y cuenta con el apoyo de numerosas entidades. La temporada anterior dejó una cifra especialmente significativa: las playas de la Comunitat Valenciana registraron un récord de 14 nidos de tortuga boba, cuyo nombre científico es Caretta caretta, además de múltiples intentos de anidación. Estos datos consolidan el papel del litoral valenciano como una zona clave para esta especie en el Mediterráneo español.