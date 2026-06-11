El drama y la esperanza se dan de la mano en la visita histórica del papa León XIV al muelle de Arguineguín

Un sueño nunca soñado que se cumplió. Así lo vivieron este jueves las personas que tuvieron la oportunidad de hablar directamente al papa León XIV en el muelle de Arguineguín, durante su visita histórica a Canarias, y contarle sus experiencias como migrantes o voluntarios. Más allá de las vicisitudes y las alegrías detrás de cada historia, las palabras que pronunciaron llevaban un mensaje de esperanza en un mundo más justo en el que todas las personas sean vistas como hojas de un mismo árbol.

La llegada de la senegalesa Soda Nesse a Canarias en 2019 fue muy diferente a la de la mayoría de sus compatriotas porque lo hizo en avión, pero ayer se subió al escenario habilitado en el que se conoció como el ‘Muelle de la vergüenza’ para dar voz a Blessing, una joven nigeriana que en su intento de encontrar una oportunidad cayó en las redes de la mafia que se dedica a la trata de personas.

Con 14 años "ya estaba sola frente a la vida, buscando cómo seguir adelante" y con 22 tomó "la decisión más difícil" de su vida: dejar su país y a sus dos hijas con el propósito de darles un futuro mejor. La mafia que se encargaría de traerla a Canarias le dijo que tenía "una deuda de 25.000 euros que debía pagar cuando llegara a Europa" y así empezó su cautiverio. Tras seis meses en pésimas condiciones se embarcó y vio cómo se ahogaron quienes salieron justo antes.

Durante la travesía, fue violada y quedó embarazada del responsable de la organización criminal, que le quitó el bebé para que se prostituyera, un niño que no recuperó hasta que cuando ya tenía 11 meses fue rescatada por la Policía. A pesar de todo este dolor, ahora mira el futuro con esperanza porque «con la ayuda de la Iglesia a través de las trabajadoras sociales, la vida ha empezado a cambiar poco a poco» y ha aprendido a creer en sí misma.

Soda Nesse lee las palabras de Blessing, una joven nigeriana que fue víctima de la trata / Andrés Gutiérrez Taberne

Leyendo esta carta, Soda experimentó sentimientos encontrados: la alegría de poder compartir "el testimonio de mujeres víctimas de trata" y de sentir que esas historias eran escuchadas, pero también tristeza al pensar que «en este mismo momento hay muchas mujeres pasando lo mismo", una realidad que, según afirmó, obliga a seguir luchando para poner fin a ese sufrimiento. Pero sobre todo, sintió esperanza. Para ella, que el Papa escuchara este testimonio y le ofreciera su bendición, le hizo "muy feliz".

«Me dijo que tenemos que tener fe, que hay que luchar», afirmó. Y esas palabras del pontífice, junto a su bendición, ha hecho de este un día muy especial para ella.

Un matrimonio cubano ante el Papa

También estaban muy emocionados Eduardo Balsa y Mayra Santana, un matrimonio cubano de Ciego de Ávila que llegó a la Isla en 2021. Hace unas semanas recibieron la llamada de Cáritas para indicarles que habían sido seleccionados para estar en este acto y hace unos días, una segunda en la que les precisaban que él estaría en el besamanos. Eduardo, que es muy bromista, pensó que alguien quería devolverle alguna trastada, pero cuando se vio inmerso en el papeleo fue consciente del privilegio.

Con 76 años y una salud casi de hierro, Eduardo confiesa que no siempre ha sido religioso, aunque años antes de migrar reconectó con el catolicismo y ahora es asiduo a las iglesias. Por ese motivo sintieron «una alegría inmensa» al saber que estarían junto al Papa en un lugar tan emblemático como el muelle de Arguineguín. Era tanta la emoción, que la noche antes casi no durmió.

Su fama de bromista hizo que muchos de sus amigos pensaran que era un chiste hasta que pudo enviar las imágenes, incluso una de su mujer sentada en la silla donde poco antes se había sentado León XIV. "Les dije que no era el Papa, sino la Papa", exclamó entre risas.

El mensaje compartido por migrantes y voluntarios fue el de una esperanza basada en la igualdad y la acogida

Como quien tiene un tesoro en las manos, no dejaba de acariciar el estuche con el sello del Vaticano que guardaba un llavero con la cara del pontífice, el regalo que le dio él mismo durante el besamanos. Asegura que lo guardará como oro en paño y no lo usará para que no se pierda ni se estropee y que pasará a sus hijos y sus nietos.

Durante el breve encuentro, cuenta, León XIV se interesó por su vida. "Fue una maravilla, un sueño cumplido estar allí con él, que habló directamente con todos nosotros y me preguntó la edad, el nombre, de qué país procedíamos y por qué habíamos venido hacia acá y le explicamos la situación que tenía allí y que aquí nos acogieron con todo el cariño, el respeto y el amor que se merece un ser humano".

La memoria de Cáritas en Arguineguín

Una de las primeras personas que ayudaron a este matrimonio fue María José Báez, una de las voluntarias de Cáritas en la parroquia de San Rafael, en Vecindario, qu e ha estado trabajando intensamente estos meses para preparar el acto de este jueves y acompañó a Cheik, el joven migrante que entregó un obsequio al pontífice.

Horas después, continuaba emocionada, igual que Reyes López, la voluntaria que se encargó de recordar lo que se vivió en ese mismo lugar no hace tanto tiempo, una experiencia que marcó profundamente a quienes las acompañaron desde Cáritas. Recordó al Papa cómo les impactaba «la mezcla de incertidumbre y esperanza que traían consigo» y les dolía «su drama», la impotencia y el sentimiento de desbordamiento por la falta de recursos. En ocasiones, aseveró, solo podían ofrecerles «galletas, leche y un poco de atención». Sin embargo, esa fragilidad compartida les permitió descubrir el valor de la comunidad y de la ayuda mutua.

León XIV escuchó relatos de dolor y esperanza en el antiguo ‘Muelle de la vergüenza’, símbolo de la crisis migratoria en las Islas

La voluntaria destacó que la experiencia les enseñó que "no se trataba de resolverlo todo, sino de estar presentes" y transformó su manera de entender la esperanza, hasta el punto de comprender que "cada persona que llega no es un problema que resolver, sino una historia que abrazar y acompañar".

Historias que abrazar y acompañar

Ninguna de las dos pudo evitar acordarse ayer de todas las personas que vivieron en ese muelle. Reflexionaban acerca de cómo se quemaron sus pieles solo por estar unas horas allí al sol, mientras que aquellos migrantes pasaban días y días allí, pasando calor durante el día y frío por la noche, durmiendo en malas condiciones y muchos de ellos con la salud dañada. Pero también sentían esperanza de que el mensaje de igualdad del Papa llegue a todos los rincones y dejen de ver a quienes llegan a nuestras costas como un número o un problema que resolver.

A ellas, el Papa les regaló un rosario, igual que a Soda y a María Fernanda López, una colombiana que compartió con los asistentes su historia de superación, de cómo llegó a la Isla y años después ha conseguido convertirse en una empresaria.

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Según cuenta, el pontífice le dijo que tuviera "paciencia, fe y ganas de seguir adelante", unas palabras que la emocionaron mucho. Asegura que repetiría la experiencia sin dudarlo porque así siente que ha "ayudado por lo menos con un granito para dar esperanza a otras personas que han pasado lo mismo o peor".