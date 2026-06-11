Esta es la imagen del pistolero que ha ejecutado a un hombre frente a la comisaría de la calle de Balmes de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra mantienen activo un dispositivo de búsqueda del pistolero que ha matado a un hombre este miércoles poco antes de las diez de la mañana. Los hechos han ocurrido en el centro de Barcelona, en la calle de Balmes, casi a la altura de Travessera de Gràcia. El sospechoso ha disparado un tiro en la cabeza a la víctima y se ha alejado de la zona a pie, corriendo. Las cámaras de videovigilancia de la comisaría de la Policía Nacional, frente a la que el hombre ha sido abatido, han captado su imagen, que publica este diario, y que está sirviendo a los Mossos en el proceso de identificación y búsqueda.

El presunto asesino de esta mañana en Diagonal y Balmes / EPC

Lugar del Tiroteo / El Periódico

Pilar, una vecina de 72 años de este barrio, es una de las testigos que ha prestado declaración ante los investigadores del Grupo de Homicidios que se han hecho cargo de un asesinato que parece otra ejecución enmarcada en la guerra entre bandas de narcotraficantes. “He escuchado un sonido parecido al de un petardo, he levantado la vista y he visto a un hombre de unos 40 años, fornido, con polo de color 'beige' que tenía el brazo extendido y la pistola en la mano”, asegura. “Después ha huido por la calle de Granada del Penedès”. Según la descripción de esta testigo, los hechos se corresponden con un ataque sorpresivo, ya que no ha mediado ninguna discusión previamente entre los dos hombres.

CEDIDA EL PERIÓDICO / VÍDEO: G. SÁNCHEZ / J. COTRINA

Complexión atlética

“He oído el disparo, me he asomado a la calle y he visto que salían personas corriendo en varias direcciones, asustadas al ver que habían matado a un hombre”, añade un portero de un bloque ubicado muy cerca del crimen, en un relato muy parecido al de la mayoría de vecinos que han salido de sus negocios o residencias para ver qué estaba sucediendo y que se han topado con la imagen de la víctima, tendida en el suelo, con un disparo en la cabeza.

El ataque se ha producido justo frente a la comisaría de la Policía Nacional de la calle de Balmes. Sus cámaras han captado la imagen del sospechoso. En esta captura se aprecia que se trata de un hombre complexión atlética y mediana edad y que lleva un casco de bici en una mano. En la otra, la pistola.

Los agentes de este cuerpo han sido los primeros que han avisado a los Mossos de lo sucedido. Varias patrullas de la policía catalana, también de la Guardia Urbana, se han dirigido enseguida al lugar de los hechos.

Las posibles rutas de escapada / Google Maps

Móvil y pistola

El pistolero, tal como ha explicado a este diario la testigo Pilar, ha salido huyendo por la calle de la Granada del Penedès hasta Via Augusta. En esa segunda calle ha doblado a la izquierda hasta la marquesina del autobús de la plaza de Gal.la Placídia. Varios testigos han conducido a los investigadores hasta ese lugar, donde han encontrado el arma del crimen. Era una pistola que había dejado oculta debajo del casco de la bicicleta. Sobre el banco, ha dejado su teléfono móvil.

Que haya dejado su móvil es extraño. Es un dispositivo que puede conducir a su identificación. No lo es, sin embargo, que se haya deshecho de la pistola, una práctica habitual.

El rastro del sospechoso se ha perdido en esta marquesina de Gal.la Placídia. Sobre el banco también había sangre, aunque lo más probable es que se trate de sangre de la víctima porque se ha acercado mucho para efectuar el disparo.

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