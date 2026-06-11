León XIV entra en la historia de Las Palmas de Gran Canaria: el papa recibe la Llave de Oro de la ciudad

La visita del papa León XIV a Las Palmas de Gran Canaria comenzó este jueves con un gesto de alto valor institucional. La alcaldesa, Carolina Darias, entregó al pontífice la Llave de Oro de la Ciudad en la Plaza Stagno, junto al Teatro Pérez Galdós, antes del recorrido previsto por el casco histórico.

La bienvenida oficial al papa en la Plaza Stagno

El acto reunió a miembros de la Corporación municipal y a numerosos ciudadanos que se acercaron al entorno del Teatro Pérez Galdós para seguir la llegada del pontífice a la capital grancanaria.

La entrega de la llave marcó el inicio de la agenda del papa en Las Palmas de Gran Canaria y sirvió como reconocimiento municipal a una visita inédita en Canarias. El Pleno del Ayuntamiento había aprobado previamente la concesión de esta distinción con motivo de la presencia de León XIV en la ciudad.

Qué significa la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

La Llave de Oro es el máximo reconocimiento honorífico del Ayuntamiento capitalino. El Reglamento municipal de Títulos, Condecoraciones y Distinciones Honoríficas prevé su concesión a jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente la ciudad y, de forma excepcional, a personalidades de relevancia internacional con méritos extraordinarios y reconocimiento universal.

La concesión al papa León XIV responde al carácter histórico e institucional de su visita y a la relación mantenida por Las Palmas de Gran Canaria con la Santa Sede desde su fundación.

Carolina Darias da la bienvenida a la ciudad a su Santidad el papa León XIV. / AYUNTAMIENTO LPGC

El origen histórico de la entrega de llaves

La entrega de llaves procede de la tradición de las antiguas ciudades amuralladas medievales. En aquel contexto, las llaves simbolizaban la confianza de la ciudad hacia visitantes ilustres y la voluntad de recibirlos con los máximos honores.

Ese símbolo tiene una lectura particular en Las Palmas de Gran Canaria por su pasado fortificado. La ciudad contó con murallas y puertas principales, entre ellas la antigua Puerta de Triana, uno de los accesos históricos de la capital.

Una llave con el escudo de la ciudad

La Llave de Oro entregada al pontífice incorpora el escudo de Las Palmas de Gran Canaria. El objeto representa la hospitalidad institucional de la capital y la relevancia que el Ayuntamiento atribuye a la primera visita de un papa a Canarias.

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Tras el acto en la Plaza Stagno, León XIV inició el recorrido previsto por el casco histórico de la ciudad.