Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia

El precio del diésel ha retomado esta semana la senda bajista, tras haber repuntado ligeramente hace siete días, y ha caído un 2,2%, para retroceder a su nivel más bajo desde principios de marzo, cuando comenzó a registrar importantes subidas tras el inicio el 28 de febrero del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,648 euros, su nivel más bajo desde la segunda semana de marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

De esta manera, el precio medio del diésel se mantiene muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán. Esta semana llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 90,64 euros, unos 15,57 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 75,07 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 85,08 euros, unos 4,8 euros más que hace un año, cuando superaba los 80,24 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

A la hora de echar gasolina debes tener bastante cuidado en cómo tienes el coche. Y es que como explican los expertos de RACE, es peligroso repostar con el vehículo arrancado, las luces o la radio encendidas. Te pueden poner una multa de 200 euros y retirarte tres puntos del carnet de conducir.

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Pero ojo, que eso no es todo lo que te puede pasar en una gasolinera-. Con la subida incesante de la gasolina, llenar el depósito de un turismo puede suponer un gran agujero en el bolsillo por lo que hay quien pueda tener la tentación de llenar el depósito e irse sin pagar. Esto, por supuesto, es sancionable. De hecho, está considerado como un delito leve de estafa si la cifra es menor de 400 euros (si es mayor el delito es grave y las penas se agravan), según aparece en el artículo 249 del Código Penal. Tendrá que pagar una cantidad diaria que ronda los 10 euros (puede variar según lo que considere el juez) durante un tiempo de uno a tres meses, además de las costas procesales y el dinero que no abonó en su momento en la gasolinera.