Si ves un pañuelo blanco en un coche, extrema la precaución: esto es lo que significa

En la carretera, no todos los mensajes entre conductores se transmiten con luces, intermitentes o señales reglamentarias. Existen también ciertos códigos visuales que, aunque no forman parte estricta de la normativa de tráfico, se han convertido en gestos reconocibles para muchos usuarios de la vía. Uno de los más llamativos es el de sacar un pañuelo blanco por la ventanilla del vehículo o llevarlo colgado en un lugar visible, como el retrovisor.

¿Para qué sirve?

Aunque no todos los conductores conocen su significado, este gesto suele estar asociado a una situación de urgencia. En la mayoría de los casos, el pañuelo blanco se utiliza para indicar que dentro del vehículo viaja una persona que necesita atención sanitaria inmediata o que el conductor se dirige a un centro médico por una emergencia. Se trata, por tanto, de una señal visual con la que se intenta advertir al resto de usuarios de la vía de que ese coche se encuentra en una situación excepcional. En este sentido, el Reglamento General de Circulación, concretamente en el artículo 70, indica que se tiene que avisar con claxon intermitente, encender luces de emergencia si se dispone de ellas, o agitar un pañuelo en caso de que un vehículo no prioritario se encuentre en una situación de emergencia.

El objetivo principal de este código es facilitar la circulación del vehículo afectado. Al ver el pañuelo blanco, otros conductores pueden interpretar que existe una urgencia y actuar con mayor prudencia, dejando paso cuando sea posible o evitando maniobras que puedan entorpecer su avance. De esta forma, el gesto funciona como una petición de colaboración y respeto en un momento delicado.

Sin embargo, llevar un pañuelo blanco no convierte al vehículo en un coche prioritario ni le exime de cumplir las normas de circulación. A diferencia de ambulancias, vehículos policiales o de bomberos, un turismo particular no adquiere prioridad automática por utilizar esta señal. Por ello, aunque exista una emergencia, el conductor debe respetar los semáforos en rojo, las señales de stop, los límites de velocidad y las normas de prioridad en rotondas o cruces. Incumplir estas obligaciones puede suponer un riesgo añadido tanto para los ocupantes del coche como para el resto de usuarios de la vía.

¿Qué otros significados tiene?

Además de su relación con emergencias médicas, el pañuelo blanco también puede tener otros significados dependiendo del contexto. En algunos casos, puede colocarse en un vehículo averiado para hacerlo más visible, especialmente si se encuentra detenido en el arcén o en una zona donde puede representar un peligro. En estas situaciones, sirve como aviso adicional para que otros conductores extremen la precaución al aproximarse. También puede verse en vehículos que forman parte de una comitiva o evento, como una boda, un funeral o un desplazamiento organizado.

Por todo ello, cuando un conductor vea un pañuelo blanco en otro vehículo, lo más recomendable es mantener la calma, aumentar la distancia de seguridad y facilitar el paso siempre que sea posible y seguro. Este sencillo gesto puede estar avisando de una situación urgente, pero nunca debe sustituir al cumplimiento de las normas de tráfico ni poner en peligro la seguridad vial.