Cañizares rompe su silencio y revela el explosivo rumor que lo vinculaba con el fisio en el Mundial 2002
En Deportes COPE, el exportero recuerda el accidente con un frasco de colonia que le dejó sin Mundial en 2002 y las teorías delirantes que surgieron
Mariona Carol
Santiago Cañizares ha rememorado en el Especial Mundial de Deportes COPE el episodio más surrealista de su carrera: el corte con un frasco de colonia que le impidió disputar el Mundial de Corea y Japón 2002, donde estaba convocado como portero titular.
El incidente ocurrió tras un entrenamiento, cuando se preparaba para cenar. "Me cayó el cristal", explicó. En la revisión médica, el doctor detectó la gravedad: el tendón estaba completamente seccionado.
La teoría más loca: el supuesto lío con el preparador físico
Aunque la versión oficial siempre fue clara, Cañizares contó que circularon teorías de todo tipo.
La más sorprendente la escuchó en Argentina; según esa versión, él estaba "liado con el preparador físico" y ambos habrían intentado escapar por una ventana, que supuestamente se le cayó en el pie durante la huida. El exportero recordó la historia entre la incredulidad y la risa, subrayando lo disparatado del rumor.
Camacho, entre el susto y la incredulidad
Al conocer la noticia, José Antonio Camacho acudió de inmediato. Según Cañizares, llegó "todo nervios": "¿Cómo no me va a jugar? Mira, salta, salta aquí a ver si puedes jugar, salta", le insistió el seleccionador.
Fue el doctor Genaro Borrás quien puso calma y confirmó que el portero tenía el tendón roto y debía ser operado de urgencia.
Un Mundial perdido y un rumor que aún persigue
La lesión apartó a Cañizares de su gran oportunidad como titular en un Mundial.
Dos décadas después, el exportero reconoce que aquel episodio sigue siendo uno de los más insólitos de su carrera, no solo por el accidente, sino por las historias que se inventaron alrededor.
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