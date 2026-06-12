La castellonense Alexia Pla y Joaquín Prat ya son padres de Jimena, su primera hija en común

Joaquín Prat y la castellonense Alexia Pla ya son padres de su primera hija en común. La pequeña, que se llama Jimena, nació el pasado lunes 8 de junio en el Hospital Universitario de La Plana, en Vila-real, según ha explicado el propio presentador en directo en el programa El tiempo justo. La noticia llega después de que la pareja anunciara el embarazo el pasado 31 de diciembre y pocos meses después de hacer público también su compromiso matrimonial.

El presentador, visiblemente emocionado, ha compartido algunos detalles del nacimiento de la niña, que pesó algo más de tres kilos y midió 47 centímetros. Además, Jimena llegó al mundo en una fecha muy especial para la familia, ya que nació el mismo día que su abuela materna. “No me acordaba de lo que era y volver a tener esta sensación es absolutamente maravilloso”, reconoció Joaquín Prat al hablar de su segunda paternidad.

Alexia Pla, que se estrena como madre, se recupera de una cesárea. El comunicador explicó que la mamá está convaleciente, aunque evoluciona favorablemente. “Cada día mejor”, señaló, antes de añadir que ya camina por casa. La familia se encuentra estos días instalada en casa de los padres de Alexia, en un pequeño municipio de Castellón, lejos del ritmo televisivo y disfrutando de los primeros días de la recién nacida.

Uno de los momentos más emotivos que relató Joaquín Prat fue el del primer contacto con su hija. Al tratarse de una cesárea, fue él quien hizo piel con piel con Jimena mientras los médicos atendían a Alexia. También fue el encargado de darle el primer biberón. El presentador no ocultó la ilusión que le hizo volver a vivir esa experiencia: desde las tomas de madrugada hasta los primeros cuidados de la bebé, de la que aseguró que “duerme como una santa” y come muy bien desde el primer día.

La llegada de Jimena convierte a Joaquín Prat en padre por segunda vez. El presentador ya tenía un hijo, Joaquín, nacido en 2015 fruto de su anterior relación con Yolanda Bravo. Para Alexia Pla, en cambio, se trata de su primera maternidad. La pareja, que mantiene una relación desde hace alrededor de tres años, había manifestado en varias ocasiones su deseo de formar una familia. De hecho, el propio Prat llegó a reconocer que la niña era una criatura “querida y deseada” y que llevaban tiempo buscándola.

Alexia Pla Gabaldón es una enfermera estética castellonense con orígenes familiares en Artana. Diplomada en Enfermería, fundó en 2019 una clínica de estética en Ibiza junto a su socia Sara Agost y, posteriormente, abrió una nueva consulta en Castelló a comienzos de 2022. En esta etapa empresarial se sumó Marta Rubert, licenciada en Medicina y esposa del futbolista del Villarreal CF Manu Trigueros.

Su vínculo con el club amarillo no termina ahí, ya que Alexia Pla es prima de Bruno Soriano, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Villarreal CF. A caballo entre Castellón e Ibiza por su actividad profesional, la enfermera ha mantenido una relación marcada por la distancia con Joaquín Prat, que vive en Madrid por sus compromisos televisivos. Aun así, ambos han defendido que han sabido encajar sus vidas sin que ninguno renuncie a sus proyectos.

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La historia de amor entre Joaquín Prat y Alexia Pla trascendió públicamente a finales de 2022, después de que el presentador confirmara que estaba enamorado. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación discreta, aunque en los últimos meses ha compartido algunos de los momentos más importantes de su vida familiar: primero el embarazo, después el compromiso y ahora el nacimiento de Jimena.