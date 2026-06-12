Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, Sant Joan, es festivo en tres comunidades de España

El calendario laboral de 2026 presenta una novedad destacada para miles de trabajadores en Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana: el próximo 24 de junio, día de Sant Joan, será festivo autonómico no recuperable. La fecha, que durante casi una década había figurado como jornada recuperable, pasa este año a disfrutarse plenamente, sin obligación de devolver horas ni de alcanzar acuerdos posteriores entre empresas y trabajadores.

Entre 2017 y 2025, Sant Joan tuvo en la Comunitat Valenciana un encaje laboral ambiguo. Aunque aparecía en el calendario, su aplicación real dependía en muchos casos de cada centro de trabajo o convenio colectivo, lo que generó diferencias entre empleados y empresas. En la práctica, para muchos trabajadores se había convertido en una especie de “media fiesta”. En 2026, sin embargo, el 24 de junio se equipara al resto de festivos autonómicos ordinarios.

El cambio ha sido posible por la configuración del calendario laboral de este año, que permite a la Generalitat incluir Sant Joan entre las fiestas autonómicas. De este modo, Castellón cuenta el presente año con los 14 días festivos que marca la normativa: nueve de carácter nacional, tres autonómicos y dos locales que fijará cada ayuntamiento.

La lista de festivos comunes en Castellón antes de sumar los dos locales ha quedado formada por el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Reyes; el 19 de marzo, San José; el 3 de abril, Viernes Santo; el 6 de abril, Lunes de Pascua; el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; el 24 de junio, Sant Joan; el 15 de agosto, Asunción de la Virgen; el 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, Navidad.

Sant Joan no será únicamente festivo en la Comunitat Valenciana. Catalunya y Galicia también han elegido el 24 de junio como fiesta autonómica, según la resolución oficial de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado. Entre las tres comunidades suman alrededor de 16 millones de habitantes, por lo que uno de cada tres españoles tendrá fiesta ese miércoles.

La celebración de Sant Joan, aunque vinculada al calendario religioso, tiene un origen pagano relacionado con el solsticio de verano. Su imagen más reconocible son las hogueras de la noche del 23 de junio, presentes en plazas, calles y playas bajo nombres como Nit de Sant Joan o Noite de San Xoán. El fuego, símbolo de purificación, es el elemento común de una tradición que marca el arranque del verano.

La gente se arremolina ante los caballos al ritmo de la música durante la tradicional fiesta de Sant Joan en Ciutadella. / JAIME REINA / AFP

Eso sí, el calendario no regala un puente automático. En 2026, Sant Joan cae en miércoles, de modo que quienes quieran alargar el descanso necesitarán sumar dos días libres, ya sea lunes y martes o jueves y viernes. Para quienes puedan organizarlo, la recompensa será un paréntesis de cinco jornadas coincidiendo con los primeros días del verano.

El año también cuenta con dos macropuentes especialmente atractivos en Castellón. El primero se disfrutó en Semana Santa, al enlazarse el Viernes Santo, 3 de abril, con el Lunes de Pascua, 6 de abril, lo que permitió cuatro días consecutivos de descanso. El segundo se producirá en octubre, con otro bloque de cuatro jornadas al coincidir el 9 d’Octubre en viernes y la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, en lunes.

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En paralelo, el comercio de Castellón también tiene fijadas once jornadas de apertura autorizada en 2026. El calendario comercial arrancó en enero con el 4 y el 11, coincidiendo con Reyes y las rebajas de invierno, e incluye fechas de especial actividad como el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Todavía quedan pendientes en este sentido el 5 de julio, el 15 de agosto, el 29 de noviembre y varios domingos de diciembre vinculados a la campaña de Navidad y Reyes.