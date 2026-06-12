Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros.

Si quieres probar con un nuevo deporte, puedes hacerlo con el bádminton. Y es que es Lidl venden el set de bádminton más barato del mercado, te costará menos de 10 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del set de bádminton de Crivit, marca exclusiva de Lidl, para que puedan jugar hasta cuatro personas, ya que viene con cuatro raquetas y tres volantes.

Las raquetas son de acero templado con cordaje de nailon y los volantes son de plástico con cabeza de corcho. Además, incluye una práctica bolsa para guardarlo y transportarlo fácilmente.

Set de bádminton. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Descuento

Volviendo al set de bádminton, tenía un precio de 11,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 9,99 euros, puedes conseguirlo AQUÍ.