Muere María Isabel Fraga, la hija de Manuel Fraga Iribarne, durante un viaje humanitario en Madagascar

María Isabel Fraga, conocida en su entorno como Maribel y primogénita del expresidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga Iribarne, ha muerto a los 78 años mientras participaba en un viaje humanitario en Madagascar. Todavía no han trascendido las causas del fallecimiento.

La muerte de la mayor de los cinco hijos del fundador de Alianza Popular ha pillado por sorpresa a familiares y allegados, sobre todo por el lugar en el que se produjo. Según han adelantado algunos medios digitales, se encontraba en la nación insular realizando labores de ayuda y acompañamiento a personas vulnerables.

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María Isabel no siguió los pasos de su padre o de su hermana Carmen, que fue diputada en el Parlamento Europeo, sino que dedicó su carrera profesional a la medicina.